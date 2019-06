Alfredo Casero, desde España sobre las elecciones: "Voy a volver a disfrutar como se comen el polvo"

El actor ultraoficialista Alfredo Casero rompió el silencio desde su viaje a España y aseguró que continúa con su militancia a la distancia para "volver a disfrutar como se comen el polvo" desde la oposición.

"No tengo que dar explicaciones de qué es lo que estoy haciendo, si me estoy yendo del país porque le temo a estos hijos de mil puta. Sin embargo voy a volver para disfrutar cómo se comen el polvo", resaltó el excómico, en diálogo con Teleshow.

Además, afirmó que continuará con su militancia, pese a la distancia: "Voy a seguir con toda la maniobra que haga lo posible. A mí no me importa (Mauricio) Macri, no me importa nada. Lo único que quiero es que no haya más ladrones ni gente de mierda. Voy a pelear por eso. Y voy seguir peleando desde acá".

En cuanto a su viaje a España, explicó que lo hace todos los veranos: "Hago música y un montón de cosas que en Argentina no puedo vender porque para mí no hay trabajo. Y cuando hay trabajo, hay tantos impedimentos que ya no me están dejando laburar".

"Estoy fundido desde 2015 porque en 2013 empecé a romper las pelotas con lo que nadie rompe las pelotas", sostuvo el creador de Cha Cha Cha, y argumentó: "Tengo un montón de problemas, hay toda una micromilitancia de mierda. Te caga el tipo que vende las entradas, el que atiende el teléfono. Ya no puedo ir a un montón de lugares".