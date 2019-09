Alfredo Casero anunció que se retira de la vida pública

Alfredo Casero, actor y humorista macrista, participó de una entrevista en el programa Terapia de noticias y contó que se retira de la actuación.

"Tengo que dejar de subirme arriba de un escenario y dedicarme a lo que hago, que es cantar. Son mis últimos cuatro shows en el Teatro Regina", indicó el humorista.

Aunque opinó que no cree haber sido un "portavoz de Cambiemos", Casero siempre acompañó el proyecto de Mauricio Macri. "Soy portavoz de todo aquel que tiene buena voluntad, que haga lo imposible, que demuestre no haber sido un ladrón. Si la gente no quiere verlo, yo no tengo nada más que hacer en este país ni como artista. Por eso termino con mis show, termino esto públicamente".

Una vez más, expresó su opinión sobre la coyuntura del país y se mostró contrario al gobierno kirchnerista. "La gente tiene que darse cuenta de que estamos cayendo en una cosa de la que va a ser muy difícil volver. No podemos ser tan brutos, bestias, como país, de eliminar los tres poderes que son sagrados para que nosotros crezcamos. Es darnos cuenta de que estamos perdiendo algo tan importante como la libertad", opinó.

Casero además, dijo que durante este Gobierno "se terminó de arruinar". Y se refirió al ajuste que afectó a las clases medias y bajas del país. Sin embargo, se diferenció. "Yo no le pedí nunca nada a nadie, a mí se me cae la cara de vergüenza antes de pedirle algo al Estado. Y hoy la frase es 'el Estado nos tiene que dar'", criticó.

LEA MÁS Alfredo Casero reconoció que con este Gobierno quedó en las ruinas

Contó que en Europa ven la situación electoral que atraviesa la Argentina como "dramática". "Ellos miran por qué no funciona un país tan rico. Mi gran pena es cómo se nos cagan de risa en la cara, cómo no lo pueden creer", dijo.

Casero contó que actualmente se encuentra "muy bien" de salud. Pero reconoció que hace poco tiempo volvió a recaer en un problema. Su familia, a la que definió como un "clan", le advirtió que se cuide. "Me dijeron que no joda porque, si no, no iba a contar con ellos", recordó.