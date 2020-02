Alertan por el posible regreso de los fondos buitre

En el marco de las tensiones por la reestructuración de la deuda externa, Mark Mobius, ex presidente del fondo Templeton, anticipó un escenario positivo en ese proceso. Sin embargo, alertó por las consecuencias y el posible regreso de los fondos buitre.

Al fundador de Mobius Capital Partners le consultaron por una nueva pelea entre los acreedores más hostiles y respondió que esa posibilidad es cierta, ya que “ley extranjera permite la alternativa de ir a juicio”. Además, subrayó que “hay fondos interesados en dar esa batalla”.

En diálogo con el portal Infobae, Mobius afirmó que “si no hubiera una reestructuración en los próximos meses, sería una mala noticia para el mercado”, aunque aclaró que “el Gobierno está dispuesto a llevarla a cabo”.

“El mercado sigue los precios del mercado y esa es la quita que espera. Como no quiere tomar la pérdida, no vende sus bonos y espera a la renegociación. Es más, no entiendo por qué el Gobierno no está recomprando la deuda a estos precios, porque si lo hicieran ahorrarían bastante dinero”, profundizó.

Para el caso de los bonistas extranjeros, Mobius recalcó que “si las cosas se ponen peor, la alternativa para el Gobierno será reestructurar la deuda con ley local y así podrán pagarles a los bonistas con ley extranjera”.

En ese sentido, añadió: “Para los inversores con ley extranjera la pregunta clave es: ¿está cumpliendo con la ley el gobierno argentino?, porque deberán ser bastante más estrictos con la ley extranjera que con la local”.