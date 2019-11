Alejandro Fantino: "Me importa tres pepinos el macrismo en Boca"

El conductor de Animales Sueltos, Alejandro Fantino volvió a meterse en la decisión del astro del fútbol Juan Román Riquelme de participar de las elecciones en Boca en la oposición a Daniel Angelici, y aclaró que le "importa tres pepinos el macrismo en Boca".

El conductor comenzó analizando la realidad política en elecciones internacionales y el rol del periodismo en medio de estos contextos: "Vamos a terminar nuestras vidas periodísticas los próximos 20 años moviéndonos en mundos polarizados".

En ese momento aprovechó para aclarar sus palabras del día anterior: "Me pasó a mi con Riquelme. Todos los títulos de los diarios hoy que levantaron mis declaraciones era: 'Fantino enojado con Riquelme porque va contra el macrismo'. Me importa tres pepinos el macrismo o no el macrismo en Boca. Ni siquiera estoy enojado con Riquelme".

El miércoles, Fantino fue uno de los que más se molestó por la decisión de Riquelme y en Radio La Red expresó su descontento sentenciando la decisión del ídolo.

“Riquelme arregló con el peor presidente de la historia de Boca, lo sé porque lo viví desde adentro. No clasificó a la Copa Libertadores y tuvo un muy mal desempeño futbolístico. Boca quemó hasta a Bianchi en la época de Ameal, me sorprende muchísimo realmente”, enfatizó el conductor, en su ciclo radial. Horas más tarde, y un poco más calmado, en América TV continuó con su editorial aunque de un modo más pacífico.