Alejandro Awada, cuñado del ex presidente Mauricio Macri y hermano de la ex primera dama Juliana Awada, habló de la relación que tiene con ella en el programa Corta por Lozano, conducido por Verónica Lozano. En la entrevista estuvo acompañado por su hija Nai Awada, quien habló de su carrera y sus proyectos. Alejandro tiene una reconocida militancia kirchnerista y su hermana se casó con el principal líder de la oposición.

Alejandro dio detalles de cómo vivió los cuatro en los que su hermana fue primera dama: "Si lo tuviera que vivir eso de vuelta, me callaría un poco más la boca. No entraría en cuestiones personales. Lo aprendí. Sería muy respetuoso, sobre todo eso, a veces me zarpaba de canchero. Debería haber sido más cuidadoso". Y agregó: "Mauricio Macri es el marido de mi hermana, y a ella tendría que haberla abrazado más y cuidado más. Tuvimos una linda charla de hermanos, nos queremos mucho; la valoro y la respeto, es una gran mujer".

A su vez, habló de la compleja enfermedad que atravesó, una neumonia, y los cuidados de Juliana: "Ella fue tres noches seguidas a verme, cuidarme, mimarme y ofrecerme su amor, que es infinito".