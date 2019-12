Alejandra Gils Carbó comparó a Germán Moldes con Antonio Stiuso: "Manejó Comodoro Py en la oscuridad"

Alejandra Gils Carbó, ex Procuradora General de la Nación, habló en El Destape Radio sobre la designación de Cristina Caamaño en la AFI expresó: “La designación de Cristina me parece una excelente decisión, es una de las personas más capaces que podían haber elegido para poner orden en lugares difíciles” además consideró que la designación iniciará una nueva etapa de saneamiento. Habló sobre la AFI y también sobre el rol de los fiscales Moldes y Stornelli en la persecución, incluso a ella.

En declaraciones al programa “Habrá consecuencias” Gils Carbó y dijo: “Con Caamaño tuvimos la experiencia de hacernos cargo de la oficina de escuchas y fue impecable”.

Además, explicó: “Es necesario separar la AFI de la Justicia para que no haya promiscuidad” y remarcó: “Como la AFI es un lugar oscuro que nadie controla nada, cuando Cristina Caamaño asumió en la oficina de escuchas vio que la demora en hacer una escucha era de 2 horas”. “Demoraban 2 horas en hacer la conexión de una escucha, y Caamaño lo redujo a 20 minutos y se redujeron los secuestros extorsivos”, de esta manera destacó la celeridad y eficiencia de Camaño.

En ese sentido, añadió: “Está también lo invisible que es el poder que tiene la AFI en la designación de jueces y fiscales, que luego les garantizan apoyo y protección ese es otro tema que sigue rondando” y dijo: “Hay jueces carpeteados con material indebido y así se realizaban las extorsiones” detalló.

Sobre Stornelli

Además, remarcó: “Felizmente sobre Carlos Stornelli hay una investigación a cargo del juez Ramos Padilla, que muestra mucho profesionalismo. Veo que está encaminado y fue importante que no pudieran llevar la causa de Stornelli a Comodoro Py, porque ahí hay un clima mas corporativo. El proceso avanza y hay una investigación seria”.

Respecto a estos procesos expresó: “En general los sumarios contra fiscales tienen sus tiempos, no es algo que se resuelve en 15 días. Pienso que el procurador Casal habrá pensado que no podía tirar a un fiscal por la ventana. En algún momento se cosecha lo que se siembra y el fiscal Ricardo Sáenz se preocupó destacarse en lo mediático y no en sus causas”.

En ese mismo sentido, aseveró: “El fiscal (Gerardo) Moldes era el poder concentrado en Comodoro Py y era como Stiuso. Su foto no salía en ningún lado, no se hablaba de Moldes. Recién apareció tras la muerte de Nisman, porque le convenía decir que había sido un homicidio. Pero era un acting” y remarcó: “El fiscal Moldes siempre manejó la Cámara Federal de Comodoro Py en la oscuridad” y “no te quepa dudas que fue parte de mi persecución”.