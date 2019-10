Alberto Fernández viajó a Tucumán y acompañó a Juan Manzur en su nueva asunción

Alberto Fernández protagonizó este martes su primer viaje como presidente electo. El referente nacional del Frente de Todos asistió a la ceremonia de asunción del segundo mandato del gobernador Juan Manzur en la provincia de Tucumán.

El acto oficial se llevó adelante en el teatro Mercedes Sosa hizo un análisis del país que recibirá a partir del 10 de diciembre.

"No conozco a un país que progrese si priva de derechos a sus ciudadanos. Si no da educación a sus chicos y si no paga como se debe a sus maestros. Este es un escenario de alto endeudamiento que condenó a la pobreza a cuatro de cada diez argentinos. Después de mucho tiempo volvimos a escuchar la palabra hambre entre nosotros", señaló Fernández en el inicio de su presentación.

En este contexto, el mandatario electo dijo que la Argentina "choca cada tanto con la misma piedra" y se refirió a la necesidad de ocuparse de los sectores más vulnerables, afectados por la crisis económica: "No hay argentinos de primera y de segunda, hay simplemente argentinos. Aquellos que están en peor situación serán los primeros que atenderemos". Además, afirmó que es necesario volver a fortalecer la educación y la salud pública, en medio del discurso destacó la presencia de Ginés González García y destacó su trabajo durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Fernández llegó acompañado por un nutrido grupo de dirigentes peronistas y se sentó a la derecha de Manzur en el teatro Mercedes Sosa. Allí escuchó con atención la jura del reelecto gobernador tucumano y luego hizo entrega del bastón de mando.

Bienvenido a Tucumán, compañero y amigo @alferdez, presidente electo de todos los argentinos. Es un gran honor contar con su presencia para asumir el enorme compromiso que tenemos con los tucumanos por cuatro años más. Se vienen tiempos mejores para el país. #ArgentinaDePie pic.twitter.com/shN1tTBXec — Juan Manzur (@JuanManzurOK) October 29, 2019

"Cuatro años lo aguantamos", señaló Manzur en el inicio de su presentación, con críticas indirectas hacia el gobierno de Mauricio Macri. "Y hoy, el destino quiso que un hombre quien yo quiero, que quiero mucho y lo respeto, y hoy está aquí nada más y nada menos el presidente electo de los argentinos. Está aquí, en Tucumán", continuó el gobernador.

El Presidente electo llegó al acto rodeado por una gran cantidad de dirigentes como Sergio Massa, electo diputado; el exgobernador bonaerense Daniel Scioli; la electa vicegobernadora de la Provincia, Verónica Magario; Fernando Espinoza; el gobernador de San Juan, Sergio Uñac; Gildo Insfrán, su par de Formosa y Sergio Casas, mandatario provincial de La Rioja, entre otros.