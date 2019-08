Alberto Fernández, tras hablar con Macri, pidió: “Tenemos que llegar al 10 de diciembre”

Horas agitadas se viven en Argentina, con un dólar que sube y un riesgo país que crece a diario. En ese marco, Alberto Fernández habló con Mauricio Macri y tras esa charla pidió que su mandato termine en tiempo y forma y se mostró predispuesto a colaborar en que así sea. “Tenemos que llegar al 10 de diciembre”, apuntó.

En conferencia de prensa, el candidato a Presidente del Frente de Todos contó que Macri le planteó su preocupación por la crisis económica. "Le di mi opinión sobre lo que creía que estaba pasando, le manifesté mi voluntad de ayudarlo en lo que estuviera a mi alcance, teniendo en cuenta que sólo soy un candidato, no soy un presidente electo, y que el resorte del manejo de la economía lo tiene el Presidente", aseguró. "Todos queremos preservar la institucionalidad y que transcurra en paz", agregó.

Si bien marcó que ambos representan "cosas diferentes", señaló que este es un impedimento para avalar las medidas que aplica Cambiemos. "Tenemos miradas muy distintas del país por lo que no me es fácil avalar sus políticas, porque soy opositor", explicó.En cuanto a ejes de su posible futuro gobierno, contestó que cualquier medida que vaya a tomar no implica "ni riesgos de default, ni riesgo de no pagar la deuda, ni de desconocer obligaciones que el Estado ha contraído". Aunque, agregó, "supone sí, una lógica de funcionamiento diferente de la economía".

De cara al futuro y en referencia a las medidas que adoptará Cambiemos, dijo: "Hemos dado un paso y tenemos que estar más tranquilos y ahora el Presidente tendrá que tomar las medidas que tenga que tomar. Las de esta mañana promueven el consumo pero, en el contexto que se toman, pueden ser muy riesgosas. Pero quiero que salgan bien, que le sirvan a la Argentina".

Fue así que pidió, en relación las suspicacias sobre un posible adelantamiento de la entrega del gobierno antes de diciembre si se ratifica el resultado delas PASO en octubre: "Hay que llegar al 10 de diciembre, el Presidente tiene que llegar y hay que hacer un esfuerzo todos para no hacernos más esta pregunta".