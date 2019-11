Alberto Fernández se emocionó con una conmovedora historia de un votante

La comunidad de Twitter se divirtió con el raid de interacciones que propuso el presidente electo, Alberto Fernández, pero también hubo lugar para la emoción. El mandatario se conmovió con una historia muy particular.

El padre de Laura Wittner se encuentra muy enfermo y con un pronóstico muy negativo. El día de las elecciones, según relató su hija, fue la última vez que lo notó "contento". Tres días antes a los comicios había sufrido una operación muy delicada en el cerebro.

Ante el mensaje publicado por el hermano de Laura, Pablo, Fernández contestó. "Gracias por tan linda y emotiva historia. Decile a Laura que ya la sigo así empiezo a leerla. Gracias por la emoción. Los abrazo".

Nuestros padres están juntos desde hace más de medio siglo. Se conocieron militando en "La Fede", La Federación Juvenil Comunista de la Argentina. Y, si bien su militancia no fue mucho más allá del comienzo de su matrimonio, nos educaron basándose fuertemente en esos valores.

En ese hogar de lo que hoy llamaríamos "progres", obviamente, en 1983 se votó a Alfonsín, y me recuerdo claramente en una plaza multitudinaria el día de su asunción, en hombros de mi viejo.

En 2003 yo ya tenía 26 años y en las presidenciales voté a Carrió. Él seguramente también, no estoy seguro pero me parece lo más probable. Pero a partir de ahí, él vio al kirchnerismo. Se dejó sorprender, lo evaluó sin muchos preconceptos, lo empezó a votar.

Yo, mientras tanto, iba haciendo un camino similar, sólo que un poco más apasionado. Más rápido me kirchnericé, y más rápido me peronicé. Él insistía: uno de los problemas del kirchnerismo era que debía manejarse dentro del movimiento peronista. Y eso no era bueno.