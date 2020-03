Alberto Fernández respondió a la invitación de Mirtha Legrand a su programa: "Más adelante es posible"

A pocas horas de arrancar con una nueva temporada de su programa, Mirtha Legrand sorprendió a todos y afirmó que dialogó con Alberto Fernández para invitarlo a su ciclo. El presidente, según la conductora, le respondió "muy cordial".

Legrand aclaró con insistencia que no quería hablar de política. “Si hablo de Macri se enojan los macristas; si digo algo del kirchnerismo, se enojan los otros...”, se explica. Sin embargo, deja su impresión sobre el presente político y social de la Argentina: “El único tema es la falta de dinero. La verdad es que el país no tiene dinero para cumplir con las promesas a los jubilados, a los maestros. A la gente no le alcanza la plata”.

Pero además, Mirtha revela que le envió un mensaje a Alberto Fernández para invitarlo a su ciclo. “Me respondió de manera muy cordial", confía sobre su chat con el Presidente, en el cual se habló de una eventual visita a su programa.

"Me dijo que ahora no está yendo a ningún programa porque está muy abocado a sus funciones, y que más adelante es posible que vaya”, afirmó.

Este domingo, Chiquita recibirá a Moria Casán, Marcelo Polino, Adrián Suar, Marcos Carnevale, Agustina Cherri y el doctor Daniel López Rosetti, para hablar del coronavarius, epidemia que tiene en vilo a varios países en el mundo.