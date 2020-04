Alberto Fernández habló en exclusiva con El Destape Radio (FM 107.3) y se refirió, en diálogo con Roberto Navarro, a la realidad de los medios autogestivos y la pluralidad de voces.

"Aún no pude porque no tiempo de nada, pero te prometo que me voy a suscribir", le dijo Alberto a Navarro sobre la posibilidad de sumarse a la comunidad a El Destape.

"Los que queremos pluralidad de voces tenemos que ayudar a que eso exista. Si a nosotros nos parece los medios que expresan lo que nosotros creemos que es un análisis serio, nosotros tenemos que apoyar a esos medios, nosotros como ciudadanos. La pluralidad de voces depende de los ciudadanos", afirmó el presidente en relación a los medios autogestivos.

El Destape es uno de los tantos medios que tiene un sistema de suscripciones y por lo tanto está sostenido por el aporte mensual de sus lectores. Un medio de trabajadores, que es bancado por trabajadores.

Gracias al aporte de todos los suscriptores, El Destape pudo crecer y ser uno de los medios de referencia más importantes del país y además ampliarse: hoy en día tiene a la FM 107.3, siendo una de las radios más importantes del país y que más creció durante el último tiempo.

"Estoy suscripto a Tiempo Argentino, Página 12 y prometo suscribirme a El Destape. No sé si también no estoy suscripto a El Cohete a La Luna", comentó Alberto; y cerró: "Debemos hacer el esfuerzo, tampoco nos cuenta tanto. no son sumas que a muchos nos alteran nuestra realidad".