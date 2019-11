Alberto Fernández le dio ánimos a Sacachispas después de un enternecedor pedido del club

Sacachispas es una de las instituciones más reconocidas del ascenso argentino por su ingenio al momento de posar para las cámaras antes de los partidos y generar contenido en redes sociales. De hecho, los de Villa Soldati se sumaron a los pedidos de la gente para que Alberto Fernández les conteste vía Twitter. ¡Y lo lograron! El presidente electo les dio un mensaje de ánimo y les devolvió la pared: "Son un club grande".

Sacachispas es un grande!!! Sinónimo de futbol. Ya empezarán a recuperarse. A no abandonarlo. Mucha fuerza y abrazos! Sigo con mis cosas. https://t.co/fDAyLt1YX1 — Alberto Fernández (@alferdez) November 29, 2019

Mediante su cuenta oficial, Alberto hizo caso a la desopilante solicitud de 'Saca' y este fue su testimonio completo: "¡Sacachispas es un grande! Sinónimo de futbol. Ya empezarán a recuperarse. A no abandonarlo. ¡Mucha fuerza y abrazos! Sigo con mis cosas".

Hola @alferdez ayer nos acostamos temprano y no te vimos en línea, pero no sé si sabes que venimos mal, estamos últimos, no le ganamos a nadie. Esperamos tu saludo a ver si el sábado rascamos un empate de local. https://t.co/9QHISn3hOW — Sacachispas (@SacachispasOK) November 28, 2019

"Nos acostamos temprano y no te vimos en línea, pero no sé si sabes que venimos mal, estamos últimos, no le ganamos a nadie. Esperamos tu saludo a ver si el sábado rascamos un empate de local", fue el primer mensaje, disparado por la cuenta de Sacachispas. Mañana, desde las 17, jugarán un importante partido ante Defensores Unidos de Zárate y buscarán los tres puntos pensando en salir de los últimos puestos. ¿Servirán los ánimos brindados por Alberto?