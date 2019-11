Felipe Solá habló de las claves de la nueva relación comercial con el gobierno de López Obrador en México

El diputado nacional Felipe Solá habló desde México y se refirió al encuentro entre Alberto Fernández y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Señaló que AMLO "le dijo a Alberto que quería abrir una relación bilateral diferente en todos los sentidos", ya que "el tema de comercio es importante".

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente mejor posicionado para asumir en la Cancillería en el próximo gobierno, señaló que "López Obrador quiso recibir a Alberto no como candidato sino como presidente electo" y destacó que "hace tiempo que Alberto Fernández quería hablar con López Obrador". Asimismo, habló de la posibilidad de consolidar una relación comercial con este país para América del Sur.

Además señaló la importancia de la producción de algunos bienes para exportar a México: “Por ejemplo vemos que nosotros producimos porotos negros, ya que México consume frijoles y sería un buen mercado. Eso sería importantísimo para el NOA. Tenemos una balanza deficitaria con México, importamos más de lo que exportamos. En comunicación con López Obrador, él dijo que quería relanzar la relación comercial".

Además, habló del cupo automotriz que existe con México y que quieren rediscutir con el país norteamericano.

Solá además dijo que es necesario tener relaciones internacionales que deben trascender las miradas políticas e ideológicas y expresó: "No hay que esperar que en cada país haya gente que piense igual a nosotros, hay que trabajar con todos". En la misma línea, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires sentenció que "no hay que hacer un club ideológico en Latinoamérica" y deslizó que "no se puede construir solo en base a las posiciones frente a Venezuela".

En el mismo sentido aclaró que "nosotros no vamos a modificar nuestra visión sobre temas que tenemos definidos, y Venezuela es uno de ellos, por el tema de la deuda con Estados Unidos". “Los bloqueos a Venezuela demostraron que son ineficaces, solo tienen por objetivo sacar a Maduro", profunfizó.

"No queremos importar líos a Argentina, ya tenemos nuestros propios líos", advirtió Solá.

La administración de Alberto Fernández y los desafíos con Brasil

Sobre la situación en la región, Solá destacó que "el tema Brasil es evidente que presenta en este momento una muy baja posibilidad de que vaya Alberto. Se verá si podemos ir otros". Asimismo, advirtió que, tras las declaraciones de Bolsonaro, el futuro vínculo con el país vecino "se ha puesto espinoso y difícil". "Brasil construye una pared que tenemos que trabajar para derrumbarla porque para nosotros es vital", añadió. "Hasta ahora tenemos que va a venir el vicepresidente de Brasil el 10 de diciembre", contó.