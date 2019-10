Alberto Fernández: “El problema no es que Macri sea agresivo en el debate sino que siga mintiendo"

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró previo al Debate Presidencial del próximo domingo: “El problema no es que Macri vaya a ser agresivo en el debate. El problema es que siga mintiendo. Lo que dijo responsabilizándonos de la deuda es indignante”. “Llegó mintiendo a la Presidencia y se va mintiendo de la Presidencia”, agregó.

En declaraciones a El Destape Radio, el ex jefe de Gabinete afirmó sobre el acto del peronismo de ayer en Santa Rosa: “Hacía muchos años que no había un 17 de Octubre común para todos nosotros. Ver a todos unidos me puso muy contento”. En ese sentido, remarcó: “Entiendo la ansiedad de todos, empezando por la gente que más padece y de la que este gobierno se olvidó” y “Cuando Macri se vaya la pobreza va a estar en el 40%. Pero nosotros llegamos para ocuparnos de ellos, los que más padecen son nuestra prioridad”.

Asimismo, Fernández aseveró: “El tiempo de la especulación se acabó. Hay que reconducir las inversiones hacia lo productivo” y “cíclicamente vuelve el neoliberalismo, lo arrasa todo y después dice que los argentinos tropezamos siempre con la misma piedra. Pero la piedra son ellos”.

En ese sentido, el dirigente peronista dijo: “No somos una sociedad genéticamente condicionada a repetir un error. Tenemos un 30% que de tanto en tanto arrastra a las mayorías en contra de sus propios intereses. Quieren que la Argentina sean sólo ellos”.

Sobre la paridad de género, Fernández remarcó: “Yo quisiera que al cuarto año ya no tengamos más diferencias entre hombres y mujeres y se respete a todos los géneros”.

Sobre las acusaciones de espionaje que pesan sobre Macri, el candidato peronista subrayó: “El Estado no tiene que hacer inteligencia interna. Hay que ver cómo se desmonta eso” y “Lo que Macri hizo en este tiempo es una cosa tenebrosa: persecución a personas, pedido a jueces personalmente que detengan gente... Y después pretende que lo hace en defensa de la libertad de los ciudadanos”.

Asimismo, desmintió cualquier diferencia con su candidata a vice, Cristina Kirchner, Fernández remarcó “Buscan que nos enfrentemos. Pero nunca más vamos a dividirnos, porque si lo hacemos la que sufre es la gente. Cristina y yo somos lo mismo. Vamos a ser 'frentetodistas’”. “Me plantean que hay mucha gente que no quiere a Cristina. Pero yo trato de despejar esas dudas. Mi trato con ella es sólido. Pero la prédica en ese sentido es constante”, agregó.