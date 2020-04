Alberto Fernández: "El desborde de los bancos puso en peligro el esfuerzo de la cuarentena"

Luego de los incidentes en los bancos debido a las largas filas que comenzaron a formarse durante la madrugada del viernes, el presidente Alberto Fernández reconoció esta mañana que la "explosión" en los bancos puso en "peligro" todo el "esfuerzo" que el Gobierno hizo durante la pandemia.

Así, se lamentó por la desorganización en las entidades bancarias y las extensas filas en pleno aislamiento social y apuntó: "Pucha, todo este esfuerzo en un día lo ponemos en peligro".

"Hoy parece que está más ordenado", evaluó el jefe de Estado y señaló: "Mandamos a su casa a lo que no les toca cobrar". Anoche se informó que, a partir de hoy, habrá un cronograma de pagos para jubilados que dependerá del DNI de cada persona.

"Se mezcló gente que cobraba la Asignación Universal y la ayuda especial con personas que no habían cobrado en su momento la jubilación", analizó el Presidente en diálogo con Radio Mitre.

En este sentido, indicó que había un cronograma de cobro dispuesto por la ANSES y no fue "respetado por la gente"."Muchos abuelos ven lo bancos abiertos y dijeron ´vamos a cobrar la jubilación´", enfatizó.

Sin embargo, reconoció: "Tengo la impresión de que, evidentemente, alguien hizo mal las cosas. No cabe ninguna duda y por eso mi malestar". Igualmente, comentó que no recibió ninguna renuncia: "Estamos trabajando mucho, no estamos pensando en renunciar".

Durante la entrevista, Fernández contó que, en la reunión mantenida el viernes por la noche con autoridades del Banco Central y ANSES, el primer mandatario advirtió que lo sucedido "no puede volver a pasar".

"Lo que es importante es que todo tengamos en cuenta la importancia de la cuarentena", insistió Alberto.