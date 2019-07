Alberto Fernández desnudó en Intratables una operación mediática contra Cristina Kirchner

El precandidato a presidente Alberto Fernández desnudó una mentira de los medios de comunicación acerca de la presunta corrupción del kirchnerismo por medio de la entrega de bolsos de dinero a la ex presidenta Cristina Kirchner.

"Es un disparate que se repite. Me hicieron mil veces esta pregunta. Todos los datos de que circulaban bolsos en la Casa Rosada lo dijo una persona quien dijo que era secretaria de Néstor Kirchner y en verdad no lo fue: Miriam Quiroga, que lo dijo en el programa de Lanata. La Casa de Gobierno está vigilada por la casa militar, está llena de cámaras. Es un disparate", afirmó Alberto Fernández.

El precandidato luego explicó que en la Quinta de Olivos tampoco se puede ingresar con objetos ilegales debido a que es custodiada por los granaderos y la policía: "Yo era el jefe de Gabinete y me abrían el auto para revisarlo".

Acerca del supuesto envío de bolsos al departamento de Cristina Kirchner en la calle Juncal, Fernández respondió: "estuvo vacío durante 12 años, me lo contó un día el encargado del edificio, pero hay otro dato que habría que preguntarse: es raro que esto ocurra a una persona que está muerta y que no hablar que se llama Muñoz y con otra que no puede hablar que es Néstor".