Alberto Fernández cruzó a María Eugenia Vidal por sus declaraciones: “Son muy indecentes"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, cuestionó con duros términos las declaraciones de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, respecto de la elección del domingo, que planteó: "El domingo se elige si vamos a vivir en Democracia o no”.

“Son muy indecentes, porque nadie afectó tanto la convivencia democrática como ellos. La afectaron con este discurso de ellos y nosotros, que Macri repitió varias veces el otro dia”, opinó Fernández, en diálogo con “Todo no se puede”, en el aire de LA CIELO 103.5.

“(Macri) Dijo que él no era como nosotros, lo decía como con una percepción de asco. A la segunda vez que lo dijo, le respondí que estoy feliz de no ser como él: ‘Yo no soy como usted, no quiero ser como usted’”, continuó Fernández, reproduciendo una situación del debate del domingo pasado.

Para el ex Jefe de Gabinete de la Nación, eso “no significa que se deba estigmatizar al otro, eso no es democracia” ya que “está maltratando al 50 por ciento de la Argentina, que son los que nos están acompañando”.

Fernández no se quedó en esa crítica, sino que abundó respecto de la “decencia” del Presidente de la Nación: “Viene de una familia que no es sinónimo de decencia. Se enoja por lo que dije del padre, cuando fue él el que dijo que su padre había cometido delitos, dos semanas después de su muerte”, recordó.

MÁS INFO Bolsonaro amenazó con echar a la Argentina del Mercosur si gana Alberto

También sostuvo como argumento para hablar de la decencia a lo que consideró “la interferencia del Ejecutivo en la Justicia”, que se disparó en el Gobierno macrista. Y detalló el procedimiento de intervención del Consejo de la Magistratura, que, señaló, redundó en un uso de la justicia para perseguir opositores.

“Llegó, metió un miembro del Consejo de la Magistratura por la ventana, generó una mayoría falsa, metiendo a un señor que se llama Tonelli (por el Diputado nacional, Pablo Tonelli, del Oficialismo), que algún día va a tener que explicar todo lo que hizo, hicieron un estrago en la justicia, empezaron a correr jueces de un lugar para otro, para generar tribunales a su medida que persiguieran a sus opositores”, narró.

En ese sentido, no omitió señalar que Macri también nombró jueces por decreto en la Corte (por la Corte Suprema de la Nación): “¿Esos son los democráticos y los republicanos? Echaron un procurador porque estaba advirtiendo lo que pasando en el Correo Argentino, no le pagaron a la Argentina el canon que correspondía, mientras su hermano tenia 600 millones de pesos en las guaridas del exterior”.

Por último, reflexionó sobre el blanqueo, que permitió que parientes del Presidente blanquearan sumas millonarias que tenían depositadas en paraísos fiscales. “Nadie tiene escondido lo que puede mostrar. Uno esconde lo que no puede mostrar, porque algo de irregular tiene. Esa es plata que le robaron al estado o plata que obtuvieron ilegalmente”, remató.