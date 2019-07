Alberto Fernández cruzó a Martín Lousteau: “Nos dejó el muerto de la 125 y ahora da clases de economía"

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, cruzó al precandidato a senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, y le recordó su error al proponer “la 125” cuando era ministro de Economía de la entonces presidenta Cristina Kirchner. La medida implicó el comienzo del conflicto con las entidades agropecuarias, molestas por las retenciones móviles a la soja.

Fernández propuso aumentar las jubilaciones y bajar la tasa de intereses de la Leliq. Al respecto, el líder de Evolución criticó al ex jefe de Gabinete y lo acusó de cometer "un error conceptual muy grande" al indicar que los intereses de las Leliq dependen del BCRA y el pago de los haberes jubilatorios surge de los fondos que administra el Tesoro.

Frente a las declaraciones de su ex compañero de gobierno, Fernández replicó: “El gobierno está tapando lo que está pasando y quieren hacer creer que con un dólar contenido la economía esté bien. Eso no es culpa mía. Ellos pagan esa tasa de interés para darle al dólar un valor que no tiene”.

“Se enojan porque se lo cuento a la gente y porque digo que los bancos se llevan el dinero que le corresponde a la gente. Ahí lo escucho a Lousteau que nos dejó el muerto de la 125 y ahora nos quiere dar clases de economía", sentenció en un acto de campaña realizado en Entre Ríos junto al gobernador Gustavo Bordet.