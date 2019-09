Alberto Fernández cruzó a Beatriz Sarlo y defendió a los periodistas de 678

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, salió en defensa de los periodistas de 678 que fueron estigmatizados y silenciados durante estos cuator años y cuestionó que se hable de una Conadep de los medios.

“Yo creo que nosotros tenemos que también ahí hacer una autocrítica entre nosotros como sociedad. Nosotros hemos vivido un tiempo muy difícil, de mucho enfrentamiento, donde los medios tuvieron un rol central. Sin duda es así. Muchos hablan de 6,7,8. Si usted me pregunta de 6,7,8, a mi juicio no es un buen producto periodístico, francamente no lo es. Ahora, 6,7,8 fue un mal producto periodístico como está lleno de malos productos periodísticos. TN Igual”, aclaró el dirigente peronista ante la pregunta de la ensayista Beatriz Sarlo sobre el rol de los medios.

Asimismo, advirtió que “los que quedaron estigmatizados son un grupo de periodistas que, la verdad, por lo menos tuvieron la honestidad de decir 'aclaro que yo pienso así. Aclaro que yo no miento, yo no soy independiente, yo pienso de este modo'. Digo, en todo caso la sociedad los juzgó y los condenó de un modo que no juzgó y no condenó a otros”.

“Yo a esta altura no quiero juzgar ni condenar a nadie. Quiero decir que valdría la pena ponerse en un lugar más ecuánime, porque 6,7,8 fueron cuatro años sacados del sistema mediático de la Argentina”, cuestionó.

Y aseveró que “allí había gente digna como Sandra Russo, Nora Veiras, había gente digna. Pero fueron sacados del sistema, fueron callados, fueron silenciados, fueron estigmatizados, de un modo que no estigmatizaron a otros”.

En ese sentido, Fernández remarcó que “eso de la locura de la Conadep, que alguien piense que debe haber una Conadep del periodismo. Eso es un delirio” pero reclamó: “Ahora, seamos justos eh, pongamos todo en el mismo lugar y atendamos a esto que estoy diciendo yo: cuatro años silenciados, sacado de los medios, un grupo de periodistas que pensaban como pensaban. Y no escuché a nadie reclamar por esos periodistas”.