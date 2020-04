Alberto Fernández criticó a Morales por el micro que envió a la Ciudad

El Presidente Alberto Fernández criticó al gobernador de Jujuy Gerardo Morales por el escándalo del micro que desvió hacia la Ciudad de Buenos Aires para evitar tratar a potenciales pacientes en su provincia y sugirió que se está dejando llevar por la psicosis de una parte de la sociedad.

"Cuando uno lucha contra la pandemia tiene que también luchar contra otra cosa que es la psicosis. Hay un sistema que genera psicosis social que permanentemente se alienta. Los estúpidos que salen y dice que son más los muertos de los que el Estado cuenta. Los que dicen que si no largan la economía ya se va a destruir todo y la gente va a morir igual", explicó en una charla con Horacio Verbitsky para El Cohete a la Luna.

Ante la sugerencia de Verbitsky de que la actitud del gobernador Morales debía ser calificada de fascista, el primer mandatario explicó: "En verdad, hay una parte de la sociedad que piensa que al infectado que venga en un micro hay que echarlo y no dejarlo entrar. Seamos justos, en la Argentina de este tiempo hay muchas provincias que cerraron sus fronteras. Estamos en un Estado federal donde nosotros tenemos límites, no fronteras. ¿Qué es esa locura?"

"Eso es de decirle a la gente 'me ocupe de ustedes y no deje que entre un infectado'. Eso no se tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es ante la situación, gobernar la situación. Y en todo caso si tiene un infectado, tratarlo y aislarlo. Lo que además no se puede hacer es pasarle la pelota a otro", agregó.

Por otro lado, Alberto Fernández recordó un sketch del humorista Alberto Olmedo similar a la actitud de Morales de mandar un micro con un posible infectado directo a Buenos Aires. En este el personaje principal quiere ser intendente de la Ciudad y propone como promesa de campaña solucionar el tránsito haciendo que todas las calles tengan dirección hacia Avellaneda, y ante la preocupación de sus colegas por un posible colapso del municipio, Olmedo contesta: "Que se encargue su intendente".