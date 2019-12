Alberto Fernández anunció que prorrogará el presupuesto 2019 y enviará uno nuevo en marzo

Alberto Fernández, presidente electo, anunció que prorrogará el presupuesto 2019 para presentar un nuevo proyecto, muy diferente del enviado al Congreso por el gobierno de Mauricio Macri, en marzo o abril de 2020.

Después de presentar a su Gabinete, Fernández aseguró que el presupuesto que envió Macri para el año que viene "es un disparate, no tiene nada serio en su contenido" por lo que su equipo va a "tratar de prorrogar el presupuesto que existe y en abril o mayo mandar el correspondiente al año que viene".

En diálogo con C5N analizó que "el presupuesto que construyó el Gobierno no tiene ninguna lógica. Hablan de economía creciente, una inflación acotada y no tiene nada de serio". Por eso, se sinceró: "No quiero mentirle a los argentinos, no quiero un presupuesto que se apruebe y tener que cambiarlo a los diez días".

El proyecto de Cambiemos pronosticó una inflación del 34,2% para el próximo año, un dólar a $67,11 y un crecimiento del Producto Bruto Interno del 1%. Además, el Gobierno de Macri proyectó una suba de las exportaciones del 7%, una caída del consumo público del 3% y la suba del privado del 1,4%. En paralelo, en el presupuesto incluyeron una caída de la inversión del 4,9%.

El proyecto fue presentado por el ministro de Economía, Hernán Lacunza, el 16 de septiembre y generó mucho rechazo. Se barajó la posibilidad de que Fernández enviara el propio al Congreso esta semana pero ahora confirmó que lo hará en los primeros meses del año que viene.