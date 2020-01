Ahora, Fabián Gianola apoyó al gobierno: "Hoy somos todos hinchas de Alberto Fernández"

El actor Fabián Gianola habló sobre su presente y el actual contexto político y manifestó todo su apoyo al presidente Alberto Fernández. De esta manera expresó:"Hoy somos todos hinchas del presidente porque si le va bien a él nos va bien a todos nosotros. Democráticamente es el que más votos logró, lo felicito. Además, yo lo conozco a Alberto Fernández, es un muy buen político. Lo conozco de cuando yo lo apoyaba a Massa, que lo sigo apoyando a Sergio. Tuve un par de reuniones con Alberto y es un señor político, un señor abogado. Le deseo lo mejor. Esperemos que haga un gran trabajo. El país está muy difícil y el mundo está muy difícil. Hoy somos todos hinchas de Alberto Fernández para que le vaya bien y con eso que nos vaya bien a todos".

En una entrevista al portal Exitoína, el actor consultó sobre cómo vivió este último tiempo las denuncias en su contra y la noticia de que supuestamente está cerca de ser sobreseído: "Cuando uno tiene la confianza de tener la inocencia, sabe que es inocente, que procedió bien, confía en que eso se va a demostrar. Porque yo no tengo nada que esconder, cuando tenés miedo es porque tenés algo que esconder, por eso siempre estuve tranquilo en ese aspecto”.

El actor contó que frente a las diversas denuncias recibió apoyo, no solo de su círculo más íntimo sino también de productores: “Mi ex se portó muy bien, mi hermano también, mis hijos son de fierro, entonces estuve muy contenido a nivel familiar. Además hubo mucha gente de los medios de comunicación, del ambiente artístico, que se acercó, que me llamó y que habló muy bien públicamente de mí y me defendió, aunque a veces no les daban demasiada cabida a esas declaraciones”.

En el año 2008 la actriz Fabiana Yáñez, la actual primera dama, acompañó las denuncias hacia el actor.