Adolfo Rubinstein rompió el silencio y criticó al gobierno de Mauricio Macri por el protocolo de aborto no punible

Adolfo Rubinstein reapareció después de su renuncia y apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri tras renunciar como secretario de Salud. Además, volvió a defender la decisión de publicar el protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Luego de que la resolución 3158/2019 planteara modificaciones en la aplicación de la ley, Mauricio Macri y Carolina Stanley expusieron su malestar por haber emitido la misma sin consultar a sus "superiores jerárquicos".

Ahora, el exfuncionario afirmó que "no se mandó solo". "Obviamente que yo había hablado con muchos funcionarios de que esto iba a salir. Habíamos acordado de que era difícil de que salga antes de las elecciones. Mi posición era absolutamente clara al respecto: había que formalizar eso que era un documento, había que darle entidad jurídica", contó en diálogo con Radio Con Vos.

Y profundizó: "Esto era competencia exclusiva de la Secretaría de Gobierno de Salud y no tengo que dar parte ni dar intervención a ninguna otra dependencia gubernamental porque se trata de un protocolo de actuación para los médicos y los equipos de salud. Esto no cambia con respecto de lo que había en el 2015. No amplía ningún derecho".

Además, aseguró que no está arrepentido pero que le sorprendió la repercusión que tuvo. "La verdad que no lo anticipaba. Me pareció que era algo que sí iba a tener repercusión mediática y social, pero no pensé que tanta repercusión política", explicó.

Asimismo, confirmó que la medida fue en línea a lo que asumió hace dos años como ministro. "La política de salud pública en cuanto a protección de los derechos sexuales y reproductivos", aseguró. "En el protocolo de interrupción legal del embarazo se coló el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que es otra cosa", concluyó.