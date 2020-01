Acto por la muerte de Nisman: AMIA, DAIA y familiares del fiscal dejan solas a Elisa Carrió y Patricia Bullrich

El uso político que Cambiemos le da a la muerte del fiscal Alberto Nisman queda, cada vez más, en evidencia. Tras la convocatoria que hizo Elisa Carrió a una ceremonia a realizarse este sábado por el quinto aniversario del fallecimiento del exfuncionario a cargo de investigar el atentado a la AMIA, se supo que tanto esa organización como la DAIA y familiares de Nisman no estarán presentes. Patricia Bullrich y Waldo Wolff serían los únicos oradores.

Entre los ausentes, según informa el diario Página 12, también figuran la Asociación de Fiscales, que encabeza Carlos Rivolo, y ni el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta expresó aun su adhesión al acto que se llevará a cabo frente al Teatro Colón.

El carácter político-opositor que le imprime un sector de la oposición mantiene alejada a la familia de Nisman. "Las hijas, Iara y Kala, y su ex pareja, Sandra Arroyo Salgado, estarían de viaje, mientras que la madre, Sara Garfunkel, se hará presente en el homenaje que se hará el domingo en el cementerio de La Tablada, donde está la tumba de Nisman", detalla la publicación.

Carrió había publicado duros tuits, en los que acusó al gobierno de Cristina Kirchner de estar implicado en el "crimen político" del exfiscal. " El asesinato de Nisman fue un crimen político. Donde el gobierno de CFK estuvo claramente implicado. Según consta en nuestras denuncias de febrero y marzo del año en que sucedió el asesinato de Nisman", lanzó.

Y en esa serie de mensajes, también se refirió a la ausencia de la AMIA y la DAIA para el acto de este sábado: "No me extraña que instituciones judías no asistan el sábado ya que los que planteamos la nulidad por inconstitucionalidad del pacto fuimos nosotros en nuestro dictamen en la comisión de asuntos constitucionales. Y fueron jóvenes de DAIA y la propia comunidad la que obligó a las instituciones a tomar una postura coherente".

Esta afirmación no es cierta ya que Timerman mantuvo cruces con ambas organizaciones. De hecho, La DAIA fue partícipe en la acusación contra el fallecido Timerman y la ex presidenta por traición a la patria.