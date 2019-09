Abogada de Santiago Maldonado: "El Poder Ejecutivo implantó pistas falsas"

La abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, denunció que “fue el Poder Ejecutivo el que implantó pistas falsas en el expediente”, y agregó que esto se llevó a cabo con “complicidad del juez (Lleral) y de la fiscal (Ávila)”.

En una entrevista con Métodos Poco Claros que se emite por FM La Patriada, Heredia contó en detalle el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia: “no es como dijeron los medios. No se reabrió la causa por abandono de persona".

"Lo que hizo la Cámara Federal fue revocar el fallo de Gustavo Lleral y descartar el delito de desaparición forzada”, afirmó. De esto se desprende que “se dejó sin efecto el sobreseimiento del gendarme Echazú y ordenó reabrir el expediente para cumplir las medidas de prueba que no se realizaron”.

Al respecto, Heredia comentó que “todavía no se reconstruyó qué fue lo que efectivamente pasó ese 1 de agosto. La Justicia se niega a volver allá y plantean hacer una reconstrucción virtual con datos que se recogieron el 12 de diciembre” y aseguró que la autopsia que le practicaron a Santiago “no dice ni cómo, ni cuándo, ni dónde” se produjo su muerte.

Consultada sobre los motivos por los cuáles la Camara decidió revocar el fallo de Lleral, opinó que “quienes primero huelen los cambios en la política son los jueces” y añadió que “mientras no se modifique quién está al frente de la investigación, no nos vamos a conformar. Aplaudimos la apertura de la causa, pero no tenemos expectativa de que se consigamos justicia”.

“El Estado quiere hacer recaer las responsabilidades en los más débiles, primero en Santiago y después en los mapuches”, aseguró Heredia y denunció que “fue el Poder Ejecutivo el que implantó pistas falsas en el expediente”.

Sobre la rápida respuesta de distintos funcionarios del Ejecutivo Nacional ante el fallo de la Cámara, opinó: “estamos ante un Estado al que no le importa que haya millones de pobres, de niños que mueren de hambre, que Santiago Maldonado haya desaparecido y muerto en medio de una represión”. "No fue un caso aislado el de Maldonado. Esto forma parte de un nuevo plan Cóndor en la región", agregó.

Para finalizar, criticó duramente el rol de los medios en la cobertura de la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, “los medios defienden los intereses del propio Estado, hay responsabilidad de algunos periodistas que generan violencia con su forma de comunicar”.