A Caruso Lombardi no le gustó el "Teorema Gorosito" y cruzó a Alberto Fernández

Luego de que Alberto Fernández desarrollara el "Teorema Gorosito" y cuestionará sus métodos, el entrenador Ricardo Caruso Lombardi salió al cruce del Presidente.

Para referirse a cómo maneja la crisis económica y el avance del coronavirus, el mandatario recordó una frase que le dijo Gorosito cuando salvó del descenso a Argentinos Juniors en 2007 y planteó el "teorema Gorosito", basado en la premisa de que "si hacés las cosas bien, tenés más chances de que te vaya bien".

En aquel momento, 'Pipo' reemplazó a Caruso Lombardi, a quien Ablerto no recordó de la mejor manera. "Cuando Argentinos se jugaba el descenso, el club contrató a (Ricardo) Caruso Lombardi. Y a mí, y a los hinchas de Argentinos no nos gustaba el juego especulativo. Jugábamos a tirar centros a (Alejandro) Delorte, que era un delantero que habían traído de Olimpo, y no me cerraba", rememoró el Presidente en declaraciones a Radio con Vos.

El actual DT de Belgrano de Córdoba no quedó contento con los dichos de Fernández y utilizó su cuenta de Twitter para responderle. "Señor presidente me encanta como va llevando este tema del Coronavirus , lo aplaudo , pero le aclaro que se confunde lo que declara , el equipo que ud dice lo arme yo y me fui en la 6ta fecha, las 2 veces anteriores me llamaron para salvar a su equipo del descenso", disparó. Mientras que a Caruso no le gustaron los comentarios, Gorosito quedó encantado y aseguró que era "un orgullo" que el jefe de Estado lo nombrara de esa forma.