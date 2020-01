7 razones por las que Parasite debería llevarse el Oscar a Mejor Película

Dicen que mejor tarde que nunca. Un poco así fue el reconocimiento tardío que la Academia le otorgo a Bong Joon-ho, destacado cineasta coreano que cuenta en su haber una filmografía selecta y elogiada por la crítica. Okja, The Host y Snowpiercer, son algunos de los relatos que, recién hoy, están siendo escudriñados por un sector elevado de cinéfilos que desconocían al autor. Merecida fama que se sostiene en Parasite, su última creación.

La noticia que anunció que Parasite competiría por los Oscar a Mejor Película altero al status quo hollywoodense y trajo nuevas esperanzas a los espectadores de que una película de habla extranjera fuese coronada con el máximo galardón. Pese a firmes contrincantes como lo son Joker y Once Upon a Time in Hollywood, Bong Joon-ho esconde varias cartas bajo la manga que podrían determinar un resultado a su favor.

He aquí 7 razones por las que Parasite debería alzarse con el premio mayor:

Luego de que Okja ganase la Palma de Oro por su calidad y nivel de provocación, ovacionada por los espectadores (e introdujo a Netflix en el mercado de las competencias de cine), Bong Joon-ho redobla su apuesta con Parasite, y sigue explorando las miserias de la sociedad surcoreana con desparpajo y una fuerte crítica al sistema. La maestría narrativa de Bong Joon.ho está en su mejor forma. Parasite construye personajes sólidos y de convicciones fuertes, enfrentados a un mundo cruel y despiadado. Son humanos desesperados y en ese estado pueden fallar a sus valores morales. No cualquier director sabe retratar el mundo oculto de las intimidades familiares, y mucho menos, vincularlo con temáticas enroscadas como los conflictos de clases. Parasite puede ser una comedia mordaz, pero también una gran thriller capaz de generar altos picos de tensión. En esa mezcla de géneros convive un perfecto equilibrio. Vale la pena volver a recordar que puede ser analizada como una brillante metáfora sobre el choque de clases, con minuciosidad de detalles en los escenarios. Bong Joon.ho es un gran observador y aquí desgrana los modos y comportamientos de cada tribu, hasta lograr conclusiones reveladoras sobre las consecuencias que deja el capitalismo salvaje. Cuando la audiencia entra en la historia y se adecua en la zona de confort pautada, Parasite da un giro en 360° y obliga a volver a capturar la atención, reteniendo el interés y aportando matices oscuros a la trama. Parasite es la gran oportunidad que tiene la Academia de abrir sus puertas a otras formas de ver y hacer cine. Por fuera de los éxitos que promociona la industria hay muchísimas culturas con notables largometrajes. Que la cinta de Bong Joon-ho gane el premio a Mejor Película significaría un gran paso en la apertura de los Oscars al cine de habla no inglesa (históricamente relegado a la terna Mejor Película extranjera) Kang ho-Song, actor fetiche del cineasta, se pone al hombro un rol protagónico que le calza a la medida. Alabado por los críticos y por el público, Song ofrece todo su talento al servicio de la historia. Y se nota.

Parasite