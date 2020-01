"Tomabas Vodka y te encontraron cocaína": Mónica Gutiérrez le puso los puntos a El Pepo en vivo

La periodista macrista Mónica Gutiérrez tuvo un fuerte cruce durante un móvil con el Rubén Dario Castiñeiras, alias "El Pepo", quien está imputado por "doble homicidio culposo agravado por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria".

La tensa situación, en el debut de Crónicas de la tarde, se inició cuando el cumbiero minimizó su grado de alcoholemia mientras conducía. "Lo que dijo Romina Cándia (la corista que viajaba en el asiento del acompañante) es que manejabas tomando vodka. Que te servía 'traguitos' de vodka y que iban consumiendo alcohol. Y cuando te hicieron la pericia te encontraron rastros de cocaína”, arremetió Guitérrez desde el estudio.

"El Pepo" admitió haber tomado "unos sorbos", pero sostuvo que su estado no era "deporable" como para no poder manejar el auto. "Diez minutos antes hablé por teléfono con una persona que no manifestó que yo estuviera mal. Yo no tenía la intención de matar a mis amigos, ni mucho menos”, indicó.

"En el momento del accidente mi maniobra es esquivar y preservar”, se defendió el cantante. Gutiérrez contraatacó, enfatizando que no había otro vehículo ni ningún animal golpeado. "El Pepo" argumentó: “No, porque esquive algo. A mí a unos 15 metros adelante se me presentó una figura, que no sé decir qué animal, si era un perro, un carpincho, una liebre, un conejo. No sé lo que era, pero se vio como una figura. Cuando intentó esquivar siento el impacto y después lo único que recuerdo son ruidos”.

Luego del testimonio de "El Pepo", Guitérrez disparó implacable: "Tan solo bastan unos pocos tragos de alcohol para disminuir los reflejos. Vos estabas manejando a 139 kilómetros por hora en la ruta, bajo una niebla que no permitía ver cinco metros adelante. Pero vos decís que viste 15 metros adelante un objeto. El que mide quién está bien es el control de alcoholemia, no la autopercepción". Tajante, la conductora liquidó su enredado discurso.

Sobre el final de la entrevista, "El Pepo" aseguró: "Yo no maté a nadie". Rubén Darío Castiñeiras fue detenido luego de provocar un siniestro automovilístico que se cobró las vidas de Nicolás Carabajal, trompetista de la banda, y Ignacio Abosaleh, representante del artista. Al momento de ser apresado se le detectaron 1,02 gramos de alcohol por litro de sangre y rastros de cocaína.