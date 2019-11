¿Se desarma River? Los jugadores que podrían irse a fin de año tras la final perdida con Flamengo

Marcelo Gallardo comenzó a tener grandes dolores de cabeza. No sólo por la final insólita que River perdió ante Flamengo, en la Copa Libertadores, sino también por la cantidad de importantes jugadores que podrían marcharse a fin de año. Incluso, el propio 'Muñeco' aún no se ha pronunciado sobre su continuidad, aunque en su mente estaría seguir al frente del 'Millonario'. ¿A quiénes perdería? Son cuatro los integrantes de su plantel que no seguirían en Núñez.

Los nombres que tienen grandes chances de marcharse con los siguientes: Rafael Borré, Gonzalo Montiel, Exequiel Palacios y Lucas Martínez Quarta. De este modo, River sufriría bajas sensibles tanto en la línea defensiva como en su estructura ofensiva. Palacios y Martínez Quarta son quienes mayores chances de emigrar poseen, ya que hay varios rumores que los vinculan con clubes europeos y sus propios representantes están dispuestos a escuchar ofertas.

A su vez, Lucas Pratto también podría ser otra baja. En las últimas horas, su representante Gustavo Goñi manifestó, en diálogo con Fox Sports, que el 'Oso' tiene sed de revancha aunque no se mostró cerrado a la chance de que el delantero se enfoque en otros objetivos.