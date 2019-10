"Que se vayan todos": la histórica frase argentina con la que Chile pide que se vaya Sebastián Piñera

En medio de las masivas protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera, el histórico lema argentino del "Que se vayan todos" revive en manos del pueblo chileno.

La situación se agrava día tras día en Chile: las movilizaciones no cesan, la cantidad de muertos -18 hasta momento- aumenta y la violencia por parte de las fuerzas de seguridad comienza a ser tema de investigación por parte de organismos de Derechos Humanos.

En ese contexto, después de una de las marchas más grandes de la historia del país, este viernes se convirtió en tendencia una de las frases más conocidas de la política argentina.

En redes, los ciudadanos viralizaron en primer lugar el pedido de renuncia del presidente con el lema "Renuncia Piñera", pero luego, se extendió al resto de los integrantes del gobierno con el "Que se vayan todos".

La consigna expresa una clara crisis de representatividad y el desencanto por sus dirigentes, en un tenso ambiente impulsado por el aumento de los servicios públicos, los alimentos y otros bienes, la enorme brecha de ingresos entre clases sociales, el alto costo de la salud y la imposibilidad de miles de jóvenes para acceder a la educación.

El "Que se vayan todos" de Argentina, nació espontáneamente en las protestas, cacerolazos y piquetes que caracterizaron la crisis de 2001 y que provocó la renuncia del presidente Fernando de la Rúa en diciembre de ese año.

