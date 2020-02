Hernán Crespo estalló de furia contra un periodista de Fox Sports que le preguntó si saldrá a ganar ante River. Claro, el ex delantero del 'Millonario' ahora es entrenador de Defensa y Justicia, equipo con el que la 'Banda' jugará este sábado en el estadio Monumental. ¿Cuál fue su respuesta? El video le generó más dudas que certezas a los hinchas del 'Xeneize'.

"No creo que sea justo que nos pongan en una situación que no corresponde. Lamentablemente no tenemos nada ver en la pelea entre River y Boca, aunque nos gustaría luchar el campeonato como le pasó al club hace algunos meses. No somos ni jueces ni árbitros. Vamos a hacer lo nuestro, lo que mejor sabemos hacer, de la mejor manera y respetando nuestra idea de juego", manifestó Crespo, en conferencia de prensa.

"¿HAY ALGUIEN QUE SALGA A PERDER?"#AgendaFOX | Hernán Crespo fue contundente en su respuesta sobre si su equipo jugará a ganar ante River en el Monumental. pic.twitter.com/oDhE730tkR — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 28, 2020

A su vez, y teniendo en cuenta que Boca está puntero en la Superliga (con un partido más), el DT del 'Halcón' sentenció: "¿En serio me lo estás preguntando? Otra pregunta, dale... ¿Hay alguien que sale a perder o a empatar? Me parece una obviedad... Y te digo otra cosa. Me lo preguntás y te lo acepto y te conozco. Pero si no te conociera, me estarías faltando el respeto".