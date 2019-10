¡No aprende! Esteban Bullrich se quiso hacer el vivo con la campaña "Lo damos vuelta" y quedó en ridículo

El senador de Cambiemos Esteban Bullrich realizó una insólita campaña para las elecciones generales de octubre bajo el lema "Lo damos vuelta" que dio que hablar en las redes.

La razón: el ex ministro de Educación de Mauricio Macri se sacó una foto con un cartel con la leyenda al revés y, a su vez, el legislador dado vuelta para que parezca un juego de palabras.

Esta insólita idea ocurre en el marco de una desesperada campaña oficial que busca revertir el resultado de las PASO, que le dieron al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, una ventaja de más de 15 puntos respecto al presidente Mauricio Macri, que busca la reelección.

Días atrás, Bullrich desmintió los dichos del actor y militante oficialista Luis Brandoni, quien aseguró que el Gobierno perdió la elección por culpa del fraude por lo que podrían ganar en primera vuelta si no se hiciera trampa. "Si no hay fraude, ganamos en primera vuelta", dijo Brandoni en un audio que circuló en las últimas horas. Al respecto, el senador y exministro de Educación aseguró: "No creo que perdimos por el fraude".