Marcelo Tinelli reveló los detalles de la tarjeta de alimentos para evitar fake news

El empresario Marcelo Tinelli, que forma parte del Plan Argentina contra el hambre, publicó en sus redes sociales os detalles de la tarjeta de alimentos que fue anunciada por el Ministerio de Desarrollo Social para los más necesitados.

A través de su cuenta de Twitter, el conductor aclaró comenzó su hilo en la red social con la aclaración de que la tarjeta “permitirá comprar todo tipo de alimentos, menos bebidas alcohólicas y no será necesario tramitarla”.

Para que no circulen falsas informaciónes sobre la tarjeta de alimentos que lanzará el Ministerio de Desarrollo Social de La Nación:



- La misma permitirá comprar todo tipo de alimentos, menos bebidas alcohólicas.



- No será necesario tramitarla — marcelo tinelli (@cuervotinelli) December 14, 2019

“Para que no circulen falsas informaciónes sobre la tarjeta de alimentos que lanzará el Ministerio de Desarrollo Social de La Nación”, advirtió Tinelli.

Asimismo, explicó que la medida “se irá implementando por etapas en cada una de las provincias de la Argentina, esta política no suplanta ninguna de las políticas sociales existentes. No reemplaza a la AUH ni es excluyente con otros planes y será entregada por el banco que determine cada provincia y solo se podrá utilizar para comprar alimentos. No se podrá extraer dinero en efectivo”.

“Su implementación será automática, cruzando bases de datos de ANSES y AUH. La recibirán madres y padres con hijos de hasta 6 años que reciben la AUH. También embarazadas a partir de los tres meses que reciben la AUH y personas con discapacidad que reciben la AUH”, completó.