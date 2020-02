"Macri Mufa": los memes por la sanción al Manchester City luego de felicitar al exPresidente

La UEFA detonó una bomba en el mundo del fútbol al sancionar con dos años inhabilitación para jugar la Champions League al Manchester City por incumplir el Fair Play financiero. En medio de la repercusión de la noticia, en la redes ya le atribuyen la responsabilidad a Mauricio Macri.

El club inglés, propiedad del jeque emiratí Mansour bin Zayed Al-Nahyan, fue uno de los primeros en felicitar a Macri por su flamante cargo al frente de la Fundación FIFA. Sin embargo, desde que emitió el saludo, a la entidad no le salieron nada bien las cosas. Primero perdió el clásico frente a Manchester United, cuatro días después cayó ante el Tottenham y más tarde se suspendió su partido ante el West Ham.

- Manchester City saluda a Macri por su nombramiento.

- Ese día el City pierde el clásico contra el United.

- Cuatro días después pierde contra el Tottenham.

- Finde siguiente se suspende su partido contra el West Ham.



Y AHORA LA UEFA LO SUSPENDE POR 2 AÑOS DE LA CHAMPIONS! pic.twitter.com/YBA7uUrGaV — Tomás Arinci (@tomiarinci) February 14, 2020

Ahora bien, nadie esperaba que a la entidad le sucediera un contratiempo tan grande y en las redes no se tardó en disparar contra el ex presidente argentino. No es casualidad, Macri tiene un largo historial de situaciones negativas en las que hay que creer o reventar.

Te liquida. Parte 1 millón https://t.co/rkUafNPY1W — Juanito 💚 (@juani_qac) February 14, 2020

La magia sigue intacta pic.twitter.com/5YE0x1v45Q — Jotapé (@unjotape) February 14, 2020

Entre las más recordadas se encuentran sus elogios a Lionel Messi tras la victoria por 3 a 0 del Barcelona sobre Liverpool en las semifinales de la Champions League del año pasado, serie que el conjunto inglés revirtió en la vuelta al ganar por 4 a 0. También emitió un tweet para apoyar la elección de Emanuel Ginóbili para un Juego de las Estrellas de la NBA y a las pocas horas el basquetbolista sufrió una lesión que le quitó toda chance. Otro caso similar sucedió con las Leonas, quienes fueron recibidas por el entonces jefe de Estado antes de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y por primera vez en 20 años se quedaron afuera del podio.

Pero las sucesiones de eventos desafortunados tras el paso de Macri no se limitan a lo deportivo. Como mandatario viajó a Colombia a participar del acuerdo de paz del gobierno local con sectores guerrilleros y el mismo se cayó. También recibió al primer ministro de Japón, Shizo Abe y pocas horas más tarde su país enfrentó un Tsunami devastador.

Si aún te quedan dudas, te recomendamos que veas este video: