"La, La, Land" y todos estrenos de series y películas que llegan a Netflix en febrero

Netflix decidió arrancar el 2020 con todo y luego de un enero cargado de hits, la plataforma prepara un nuevo combo de producciones que llegarán en febrero. Lo más esperado: La incorporación de 21 películas de animación de Studio Ghibili, la compañía del reconocido Hayao Miyazi, los regresos de Altered Carbon y Las Chicas del Cable, y películas galardonadas como La,La,Land y Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. Pasen y agenden:

Series

Un nuevo cómic de Charles Forsman llega a Netflix. ‘Esta mierda me supera’, de los productores de Stranger Things y el director de The End of the F***ing World. En Netflix el 26 de febrero. pic.twitter.com/wXT0s6O6E5