'Involucrados' analizó el lenguaje corporal de Mauricio Macri: "Tiene la mirada de Juan Darthés"

El discurso de Mauricio Macri no solo indignó por los repudiables argumentos para explicar la suba del dólar. En el programa Involucrados, conducido por Mariano Iúdica, llevaron a Hugo Lescano, un especialista en comunicación no verbal, para revelar todo lo que el presidente no dijo.

"Dijo mucho el cuerpo del presidente ayer. Hay una gestualidad, con los labios levemente afinados. Una sonrisa social. Eso es cuando alguien nos toma por sorpresa y nosotros queremos acomodarnos y nos sonreímos. Pero no hay sonrisa en los ojos. Cuando hay esa falta de consonancia en el rostro lo que está sucediendo es que hay mucha incomodidad, hay desconcierto. El Presidente está intentando reacomodarse porque no tiene respuesta", expresó el analista ante una de las imágenes de Macri durante la conferencia.

En ese sentido, continuó: "Estas líneas son del enojo (señalando la frente) Hay un momento en el que, en un milisegundo, él mira abajo y a la izquierda, y esa es la mirada de la culpa: es la misma mirada de Juan Darthés en el reportaje (en referencia a la nota que el actor acusado de violación le dio a Mauro Viale) La culpa se refleja en occidente, mirando así. La vergüenza es al centro".

"La palabra de Macri dice que la culpa es de los que vinieron o de los que se fueron, pero el cuerpo de Macri dice 'la culpa es mía'". El cuerpo no puede evitar reflejar la culpa aunque las palabras digan otra cosa", aseguró Lescano y añadió ante otra imagen: "La sonrisa con esta mueca, es la sonrisa del desprecio. No tuvo una sola emoción positiva en la conferencia. Tuvo ira, hubo desprecio y culpa"

Para poner en contexto el análisis, Lescano explicó: "esto está nomenclado en el manual de la comunicación no verbal que lleva 40 años de investigación. Es una disciplina que descansa sobre la ciencia, no es que nosotros tenemos una impresión de lo que pasó. Jaime Durán Barba se especializa en lo contrario, en hacer que la gente parezca lo que no es".