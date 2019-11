Graciana Peñafort explicó por qué la Justicia no quiso televisar la indagatoria de Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal 2 definió hoy no hacer lugar al pedido de la defensa de Cristina Kirchner de televisar su declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga la obra pública durante su gestión. La abogada Graciana Peñafort aseguró que tal decisión corresponde al temor de dejar en evidencia que la vicepresidenta electa tiene argumentos sólidos para defenderse, no así los acusadores.

Con un hilo de tuits, la letrada se remontó a 2013, cuando se discutió la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Corte Suprema. La audiencia se transmitió por televisión y "todo el mundo pudo ver la falta de argumentos de Clarín" -quien la objetaba- así como "lo razonable que era" la legislación.

Peñafort argumentó que la victoria en ese caso fue muy importante, pero también lo fue "que los ciudadanos pudieron ver que quien tenia argumentos y quien no tenia nada" y remarcó que "eso paso porque se transmito entera la audiencia y no se edito ni se corto ni nada".

b) Tan importante como ganar ese caso, fue que los ciudadanos pudieron ver que quien tenia argumentos y quien no tenia nada. Porque hasta ese dia muchos creian que habia una señora que lloraba porque TN podia desaparecer. Y se dieron cuenta viendo esa audiencia que eso era falso — Graciana Peñafort (@gracepenafort) November 29, 2019

Llamativamente, después de querer ver a CFK en el banquillo -durante años- ahora la Justicia no quiere mostrarla, destacó la abogada: "No, el poder judicial no quiere cometer dos veces el mismo error. La ultima vez que televisaron un tema relevante, les fue como el orto y no pudieron disfrazar la verdad porque todos la vieron. Expuesta. Sin ediciones ni cortes ni trucos de magia".

d) Lo habia pedido su abogado. Despues de años de fantasear con CFK declarando, en el banquillo de los acusados, resulta que ahora no la quieren mostrar. — Graciana Peñafort (@gracepenafort) November 29, 2019

f) No, el poder judicial no quiere cometer dos veces el mismo error. La ultima vez que televisaron un tema relevante, les fue como el orto y no pudieron disfrazar la verdad porque todos la vieron. Expuesta. Sin ediciones ni cortes ni trucos de magia — Graciana Peñafort (@gracepenafort) November 29, 2019

Para cerrar, Peñafort agregó que "saben en el Poder Judicial que si dejan que la declaración de CFK sea televisada" todos podrán verla y "los que quedarán expuestos son ellos. En su miseria. En su arbitrariedad. En su persecución".