AlbertoEsAnibal: la nueva campaña de los trolls macristas para tapar la crisis económica

El troll center de Juntos por el Cambio arranca su etapa más intensa a poco menos de dos meses de las elecciones generales y comenzaron una nueva campaña para viralizar una consigna en las redes sociales.

"El país va a mejorar cuando ya no haya drogas en las calles y después que está la Ministra Bullrich no se dejó de trabajar para que eso suceda. #AlbertoEsAnibal que los KK no nos vuelvan a robar", escribió un usuario.

Otra usuaria publicó: "Sí. Una genia la "Doctora"... Son cabezas huecas. Y Vienen por Todo y con Sed de Venganza. Y, por más que lo disimulen, #AlbertoEsAnibal Pero, ojo, ya lo estamos esperando a Grabois en la tranquera, con empanadas calentitas... Saludos Cordiales".

"#AlbertoEsAníbal Son tal para cual. Vamos a dejar que vuelvan? Por favor, esto nunca más! Por eso: #MacriPichetto2019listacompleta", dejó otro troll.

