La UEFA abandona el proyecto para reintegrar a los equipos rusos en categorías juveniles

La UEFA, el máximo organismo de fútbol europeo, decidió hoy abandonar su proyecto de reintegración de los equipos rusos en las competiciones de categorías juveniles, informó hoy un portavoz de esa confederación continental, una decisión ante la que Ucrania mostró su "agradecimiento" a través de su federación.

"La Unión Europea de Asociaciones de Futbol (UEFA) no autorizará que los equipos rusos Sub-17 compitan. ¡Agradecemos a nuestros socios europeos el apoyo a Ucrania!", señaló la Federación Ucraniana de Fútbol (UAF) en un comunicado publicado en su web.

"Ninguna solución técnica se encontró para permitir a los equipos rusos jugar", indicó a la agencia de noticias AFP un portavoz de la UEFA.

La FIFA, que la semana pasada levantó la suspensión de los equipos rusos Sub-17, rechazó comentar la decisión de la confederación europea.

La UEFA había justificado el intento de reintegrar los equipos rusos como una forma de no "castigar" a los niños "por actos cuya responsabilidad incumbe exclusivamente a los adultos".

Todos los equipos rusos fueron excluidos el 28 de febrero de 2022, tras la invasión de Ucrania, decisión respaldada por la FIFA.

Un año y medio después, el Gobierno de la confederación europea ha intentado "proponer una solución técnica" a los equipos rusos Sub-17.

Sus partidos iban a ser jugados "sin la bandera, el himno ni la vestimenta oficial" rusa, así como "al exterior" del territorio del país, precisó la UEFA.

Este proyecto provocó la decepción en Ucrania, mientras que las federaciones de fútbol de Inglaterra, Polonia, Letonia, Lituania, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega y Rumanía hicieron un llamamiento para boicotear cualquier partido contra un equipo ruso.

Según una fuente próxima a la iniciativa, la FIFA no cambiará su posición -ya levantó la suspensión-, pero Rusia no estará en el Mundial Sub-17 (10 noviembre al 2 diciembre en Indonesia) porque no pudo participar en la Eurocopa clasificatoria de esta categoría.

Con información de Télam