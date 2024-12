La Fontana di Trevi de Roma es restaurada a tiempo para el año del Jubileo

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, lanza una moneda a la Fontana di Trevi tras su reapertura al público después de ser sometido a un trabajo de mantenimiento, en Roma, Italia.

Tras más de dos meses de limpieza y restauración, el domingo se presentó la Fontana di Trevi restaurada, como parte de los preparativos de Roma para el Año Santo Católico Romano 2025.

Los trabajos, para los que el Ayuntamiento de Roma fijó un presupuesto de 327.000 euros, consistieron en eliminar la suciedad, la contaminación, el óxido de hierro y la cal del monumento del siglo XVIII, una de las atracciones turísticas más conocidas de Roma.

Durante ese tiempo, la fuente estuvo vacía, pero los visitantes podían contemplarla desde una pasarela provisional.

Para evitar que vuelvan a producirse las grandes aglomeraciones que habitualmente abarrotaban la pequeña plaza que alberga la fuente, el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, dijo que los visitantes tendrán que formar una cola de 400 personas cada vez que la fuente lo permita.

Los turistas no tendrán que apresurarse, ya que no se ha fijado un límite de tiempo para caminar de un extremo a otro de la fuente, pero no se les permitirá sentarse en su borde. En el futuro, la ciudad de Roma podría plantearse la introducción de una entrada para el monumento, añadió Gualtieri.

El Vaticano prevé que hasta 32 millones de turistas acudan a la capital italiana con motivo del Jubileo, lo que pondrá a prueba las anticuadas infraestructuras de Roma y aumentará los quebraderos de cabeza de la gestión del flujo de visitantes.

Terminada en 1762, la fuente es una obra maestra del barroco tardío, con estatuas de tritones que guían el carro de conchas del dios Océano, ilustrando el asunto de la doma de las aguas.

La tradición dicta que los visitantes lancen una moneda a la fuente para garantizar su regreso a Roma. Durante las obras, los visitantes tenían que arrojar monedas a un estanque provisional.

Con información de Reuters