Polonia dice que el embajador húngaro no es bienvenido al acto de inicio de la presidencia de la UE

Polonia decidió no invitar al embajador de Hungría al acto del viernes para inaugurar la presidencia de Varsovia de la Unión Europea, después de que Budapest diera asilo a un exviceministro que está siendo investigado por presunta malversación de fondos públicos, dijo un alto cargo. El primer ministro húngaro, Viktor Orban, tampoco fue invitado a la ceremonia celebrada en el Gran Teatro de Varsovia, dijo la viceministra de Asuntos Europeos, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Varsovia reaccionó airadamente cuando Hungría concedió asilo político el mes pasado a Marcin Romanowski, exviceministro de Justicia polaco detenido el pasado julio como parte de la investigación sobre malversación de fondos públicos. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE Romanowski fue liberado rápidamente, después de que el presidente de una asamblea europea de derechos humanos dijera que poseía de inmunidad como miembro del organismo. El exministro niega las acusaciones que pesan sobre él. "Cuando invitamos a nuestra gala hace casi un mes, invitamos a todo el cuerpo diplomático", dijo Sobkowiak-Czarnecka en declaraciones televisadas el viernes. "Pero tras la situación con el ministro Romanowski, el ministro (de Asuntos Exteriores) Sikorski decidió que el embajador húngaro no es bienvenido hoy en el teatro." Tusk ha sido crítico con Orban en asuntos como su postura sobre la guerra en Ucrania y las políticas que Polonia considera prorrusas. Orban ha dicho a los medios húngaros que el Gobierno de Tusk considera enemigos a los húngaros. Con información de Reuters