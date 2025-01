Miles de migrantes quedan varados en frontera México-EEUU tras cancelación de CBP One

Frontera entre EEUU y México el día de la toma de posesión de Donald Trump, en Matamoros

Milagro rompió en llanto mientras escuchaba al nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciar el lunes su ofensiva contra la inmigración ilegal y al enterarse, minutos después, de que su cita para solicitar asilo en Estados Unidos había quedado en un limbo.

La mujer de 32 años, oriunda de Venezuela, estaba en un albergue en la fronteriza ciudad mexicana Tijuana, mientras veía junto con otras decenas de migrantes de diversas nacionalidades el discurso del nuevo líder estadounidense. Muchos, entonces, se pusieron a revisar la plataforma CBP One y no pudieron acceder a sus citas que, previamente, estaban habilitadas en ellas.

Las autoridades fronterizas estadounidenses anunciaron el lunes que cerraron ese programa de la era del ahora expresidente Joe Biden, así como la cancelación de las citas existentes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Milagro, quien declinó dar su apellido y narró haber sido violada dos veces en su periplo desde Venezuela a Tijuana, dijo que no sabe qué hará ahora, pero más tarde el lunes se acercará a la garita fronteriza de San Ysidro porque su cita estaba prevista para el martes, inicialmente. Pero antes de la suspensión de la plataforma ella la vio reprogramada para el 9 de febrero.

"A Venezuela no puedo volver porque a mi me amenazaron de muerte", dijo a Reuters al narrar que fue advertida de ello por temas personales. En su país dejó a sus tres hijos a cargo de su padre. Mientras enjugaba sus lágrimas y trataba de calmar sus nervios afirmó: "Les prometí a mis hijos que los iba a sacar de ese horrendo país".

Muy cerca, otro migrante colombiano dijo que no se iba a regresar a su país y que estaba desconcertado.

"¡No puede ser!", exclamó. "Todo lo que hemos pasado para llegar hasta acá. Yo no me voy a devolver pero tampoco voy a quedarme en México. Le pido a Dios que me ayude", añadió a Reuters.

En varias ciudades fronterizas mexicanas, los migrantes vieron canceladas sus citas en la aplicación CBP One. Unas 280,000 personas se habían conectado diariamente a la aplicación para obtener una cita a partir del 7 de enero.

El Instituto Nacional de Migración de México no respondió de inmediato a solicitudes de Reuters sobre qué pasará con los migrantes.

Trump dijo el lunes que declarará una "emergencia nacional" en toda la frontera sur de su país y que enviará tropas a la zona. Además, aseguró que sería detenida de inmediato toda entrada ilegal de personas y que se comenzaría el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros "delincuentes" a los lugares de donde vinieron.

Además, se espera que sea reinstaurado el programa "Quédate en México" que obligaba a los migrantes y solicitantes de asilo permanecer en territorio mexicano mientras resolvían sus trámites para entrar a Estados Unidos. Ese programa entró en vigor en el 2019 durante la primera presidencia de Trump, pero fue eliminado por Biden en agosto del 2022.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado en las últimas semanas que su país está preparado ante una eventual ola de deportaciones de connacionales y que su país ha aplicado iniciativas exitosas para disminuir la migración indocumentada a Estados Unidos. Además, el lunes -antes de los anuncios de Trump- rechazó la reinstauración del esquema "Quédate en México".

Con información de Reuters