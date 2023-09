“La cumbre del G77+China marcará un avance hacia el mundo multipolar”, afirma embajador de Cuba

(Por Camil Straschnoy) El embajador de Cuba en Argentina, Pedro Pablo Prada Quintero, afirmó en entrevista con Télam que la cumbre del G77+China que se desarrollará esta semana en La Habana supone “un peldaño importante en el avance hacia la meta de un mundo multipolar” que abra paso a un nuevo orden, ya que “el actual no garantiza seguridad económica, alimentaria, paz entre nacionales, desarrollo, justicia social ni igualdad entre seres humanos”.

La cita, que tendrá lugar el 15 y 16 de septiembre en La Habana, tendrá como eje central la cooperación entre el Sur Global en temas de ciencia, tecnología e innovación, lo que en términos concretos implica aunar esfuerzos contra el cambio climático, la recuperación tras la pandemia, la reestructuración de las deudas y el financiamiento para el desarrollo, con una mirada crítica y de denuncia hacia la acción de las naciones más desarrolladas.

Los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, así como el secretario general de la ONU, António Guterres, son algunos de los líderes que tienen previsto acudir a la capital cubana, como también otras delegaciones de los 134 países que forman parte del foro y que en su conjunto representan el 80% de la población mundial.

- Télam: ¿Cómo se prepara Cuba y qué expectativa tiene con la organización de esta cumbre?

- Pedro Pablo Prada Quintero: Para Cuba ha sido un gran honor haber sido electa por aclamación unánime de los países del sur como presidente pro témpore del G77+China. Es considerado el principal grupo negociador dentro de las Naciones Unidas y es a la economía mundial lo que es el Movimiento de los Países No Alineados a la política. Es decir, son los grandes concertadores en materia económica para los países del sur. Por primera vez este evento se hace en Cuba, que tiene un liderazgo y una responsabilidad en las negociaciones globales.

- T: ¿Entre esas negociaciones, que se prevé se refloten en la cumbre del G77, están alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 y la lucha contra el cambio climático?

- PPPQ: Los ODS son una de las negociaciones más importantes que se han dado en la historia de Naciones Unidas. Lamentablemente, esos objetivos no van a ser alcanzados porque los países desarrollados han puesto muchos obstáculos. Respecto al clima, Cuba participó activamente en las negociaciones de la Conferencia de las Partes (COP) y en los Acuerdos de París. Los países del sur somos emisores del 4% de las emanaciones de dióxido de carbono en el mundo, pero sufrimos el 69% de las víctimas de los desastres naturales. Para nosotros el cambio climático es una prioridad. Incluso el área geográfica donde está Cuba es una de las zonas del planeta más golpeadas, tanto por las afectaciones que provocan los huracanes cada vez más destructivos, como por la elevación del nivel del mar y de las temperaturas que van a llevar que desaparezcan parcialmente, y en algunos casos totalmente, muchos Estados insulares del Caribe.

-T: Esa desigualdad también quedó clara durante la pandemia de Covid-19, cuando por ejemplo los países desarrollados bloquearon en la Organización Mundial del Comercio las iniciativas a favor de una exención de las patentes de las vacunas

-PPPQ: Vimos en la pandemia cómo el monopolio de los ricos sobre las vacunas y sus patentes impidió que las dosis llegaran a buena parte de los países en desarrollo. Por eso el foco de la cumbre está puesto en los desafíos del desarrollo para la ciencia, la tecnología y la innovación, porque en el sur se produce mucha ciencia, tecnología y aportes innovadores que son secuestrados por grandes transnacionales, por grupos de poder económico y financiero para controlarlos desde el Norte contra el Sur. La cumbre de La Habana pretende ayudar a construir consensos, a construir unidad en torno a estas realidades de cara a los desafíos mundiales.

- T: ¿No es un desafío enorme alcanzar consensos teniendo en cuenta que en el G77 hay países con sistemas políticos y tamaños de economía muy distintos?

- PPPQ: El G77 fue fundado hace 58 años para buscar alternativas frente a un mundo que excluía a países. Esto sigue ocurriendo, pero se va abriendo paso a un nuevo orden mundial. Se va imponiendo la lógica de que el actual orden ya no garantiza seguridad económica, seguridad alimentaria, la paz entre las naciones, el desarrollo, la justicia social ni la igualdad entre los seres humanos. Por tanto, no garantiza ninguno de los objetivos para los cuales se fundó la ONU y se estableció la Carta de las Naciones Unidas. Por eso, el G77 adquirió tal protagonismo y las discusiones en las que está interviniendo busquen frenar el estado actual de las cosas, donde un grupo poderoso de países mantiene el control sobre el resto de la humanidad. De ahí la necesidad, como se vio en la reciente cumbre de los Brics en Sudáfrica, que se siga construyendo esa necesaria unidad en la diversidad.

- T: Pero las diferencias están

- PPPQ: Pretender que los problemas de la humanidad se resuelvan homologando los sistemas políticos, económicos, sociales y culturales de los países es una fantasía. Con tanta diversidad que existe es imposible aspirar a uniformar a países de cultura, historia y tradiciones distintas. Entonces, primero hay que respetar las singularidades. Segundo, hay que ayudar a construir consensos, y una de las cosas más importantes siempre es luchar por la paz, promover la paz entre las naciones. Si se hace una revisión del estado en el mundo, se dirá que la mayoría de los conflictos están en países del sur. Ahora con escarbar un poco se ve que están instigados por países del norte. Y en el trasfondo de casi todos los conflictos hay intereses económicos transnacionales en pugna, grupos de poder aliados de sectores locales buscando el control sobre recursos naturales y alterar los balances regionales de poder.

- T; Se advierte una creciente multipolaridad en la geopolítica, ¿qué valor entonces toma la cumbre para posicionar al Sur Global en este contexto?

- PPPQ: La cumbre será un peldaño importante en el avance hacia esa meta de un mundo multipolar. Vivimos una situación que los filósofos dirían que es revolucionaria: los de arriba ya no tienen cómo seguir manteniendo controlados a los de abajo y las condiciones que les han impuesto son tan agobiantes que los de abajo ya no soportan más y cada vez desafían más a los de arriba. Y mientras no sean los de arriba capaces de comprender eso, seguirán existiendo conflictos.

- T: Usted es periodista de profesión, ¿también se hablará en la cumbre del orden informativo mundial?

- PPPQ: Una de las grandes batallas en las que está inmerso el G77 + China, que es una deuda pendiente iniciada por el Movimiento de los Países No Alineados, es el establecimiento de un nuevo orden informativo internacional. De los seis grandes grupos comunicacionales que hay en el mundo, cinco controlan toda la información que se mueve en este planeta y de esos cinco, cuatro son estadounidenses. ¿De qué democracia informativa comunicacional podemos hablar entonces si un país tiene el control de todo lo que se lee, se escribe, se ve, se piensa en este planeta?

Con información de Télam