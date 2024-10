Un antiguo meteorito fue una "bomba fertilizante gigante" para la vida en la Tierra

La roca espacial que se estrelló contra la Tierra hace 66 millones de años, a finales del Cretácico, causó una calamidad global que condenó a los dinosaurios y a muchas otras formas de vida. Pero ese no fue ni mucho menos el mayor meteorito que impactó contra nuestro planeta.

Hace 3.260 millones de años cayó uno 200 veces mayor, que desencadenó una destrucción mundial a una escala aún mayor. Pero, como muestra una nueva investigación, ese desastre pudo haber sido beneficioso para la evolución temprana de la vida al servir como "una bomba de fertilizante gigante" para las bacterias y otros organismos unicelulares llamados arqueas que dominaban en ese momento, proporcionando acceso a los nutrientes clave fósforo y hierro.

Los investigadores evaluaron los efectos del impacto de este meteorito a partir de rocas antiguas de una región del noreste de Sudáfrica llamada Barberton Greenstone Belt. Encontraron abundantes indicios -sobre todo a partir de la firma geoquímica de la materia orgánica conservada, pero también de fósiles de esteras de bacterias marinas- de que la vida se recuperó con aplomo.

"La vida no sólo se recuperó rápidamente una vez que las condiciones volvieron a la normalidad en unos pocos años o décadas, sino que de hecho prosperó", dijo la geóloga de la Universidad de Harvard Nadja Drabon, autora principal del estudio publicado el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

La Tierra era un lugar muy diferente durante la Era Paleoarquea, cuando esto ocurrió, y los impactos de meteoritos eran mayores y más frecuentes.

"En esta época, la Tierra era una especie de mundo acuático, con una aparición limitada de volcanes y rocas continentales. Esencialmente no había gas oxígeno en la atmósfera ni en los océanos, ni células con núcleo", explicó Andrew Knoll, geólogo de Harvard y coautor del estudio.

El meteorito era de un tipo denominado condrita carbonácea, rica en carbono y que también contiene fósforo. Su diámetro era de aproximadamente 37-58 km (23-36 millas), dijo Drabon, lo que lo convierte en unas 50-200 veces la masa del asteroide que acabó con los dinosaurios, además de sus descendientes aves.

"Los efectos del impacto habrían sido rápidos y feroces. El impactador golpeó con tanta energía que él y cualquier sedimento o roca con la que chocó se vaporizaron. Esta nube de vapor de roca y polvo expulsada del cráter habría dado la vuelta al globo y ennegrecido el cielo en cuestión de horas", explica Drabon.

"Es probable que el impacto se produjera en el océano, iniciando un tsunami que barrió todo el planeta, desgarrando el fondo marino e inundando las costas. Por último, gran parte de la energía del impacto se transformaría en calor, lo que significaría que la atmósfera empezaría a calentarse tanto que la capa superior de los océanos empezaría a hervir", añadió Drabon.

Según Drabon, es probable que el polvo tardara entre varios años y decenios en asentarse y que la atmósfera se enfriara lo suficiente para que el vapor de agua regresara al océano. Los microbios que dependen de la luz solar y los que viven en aguas poco profundas se habrían visto diezmados.

Pero el meteorito habría aportado una gran cantidad de fósforo, un nutriente para los microbios crucial para las moléculas centrales que almacenan y transmiten la información genética. El tsunami también habría mezclado aguas profundas ricas en hierro con aguas menos profundas, creando un entorno ideal para muchos tipos de microbios porque el hierro les proporciona una fuente de energía.

"Imaginemos estos impactos como gigantescas bombas de fertilizante", explica Drabon.

"Pensamos en los impactos de meteoritos como algo desastroso y perjudicial para la vida; el mejor ejemplo es el impacto de Chicxulub (en la península mexicana de Yucatán), que provocó la extinción no sólo de los dinosaurios, sino también del 60-80% de las especies animales de la Tierra", explicó Drabon. "Pero hace 3.200 millones de años, la vida era mucho más simple".

"Los microorganismos son relativamente simples, versátiles y se reproducen a gran velocidad", explicó Drabon.

Las pruebas del impacto incluían firmas químicas del meteorito, pequeñas estructuras esféricas formadas a partir de roca fundida por el impacto y trozos de fondo marino mezclados con otros restos agitados por el tsunami en roca sedimentaria.

"La vida primitiva resistió un impacto gigantesco", afirmó Drabon.

Con información de Reuters