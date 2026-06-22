Video: el penal errado por Messi en Argentina contra Austria por el Mundial 2026

Lionel Messi erró un penal para la Selección Argentina a los 9 minutos de la primera mitad después de la infracción sufrida por Lautaro Martínez poco antes ante Austria en el segundo partido del Mundial 2026. El árbitro egipcio Amin Omar sancionó la pena máxima a instancias del VAR, pero el astro rosarino malogró su remate y la pelota se fue al lado de un palo. De esta manera, el diez no pudo romper la marca de 16 gritos en una Copa del Mundo que comparte con el alemán Miroslav Klose en esa jugada en la que, además, se convirtió en el único en fallar tres penales en el torneo.

Sin embargo, el mejor del planeta tuvo su revancha a los 38 después de una gran jugada con asistencia de Facundo Medina para Thiago Almada que la dejó pasar y Messi definió con tranquilidad para el 1 a 0. De esta manera, dejó atrás al exdelantero teutón y marcó un tanto histórico. Este grito se suma a los tres marcados contra Argelia en el debut en el Arrowhead Stadium de Kansas hace pocos días atrás.

El penal errado por Messi

El gol de Messi para el 1 a 0 de Argentina contra Austria

Los números de Messi en la Selección Argentina

Amistosos: 62 partidos, 55 goles.

Copa América: 34 partidos, 9 goles.

Eliminatorias Sudamericanas: 72 partidos, 36 goles.

Copa Mundial: 27 partidos, 16 goles.

Copa de Campeones Conmebol-UEFA: 1 partido, 0 goles.

Títulos: Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024; Finalissima 2022 y Mundial Qatar 2022.

Cuándo es el próximo partido de la Selección Argentina ante Jordania en el Mundial 2026: hora, TV y cómo verlo online

El duelo entre la "Albiceleste" y Jordania tendrá lugar el próximo sábado 27 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, desde las 23 horas de nuestro país. La transmisión del primer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje se confirmará con el correr de los días. A la misma hora se verán las caras Argelia y Austria en el Arrowhead Stadium de Kansas donde los de Lionel Scaloni golearon 3 a 0 a los argelinos.

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