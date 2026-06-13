Quién es la nueva novia de Nicolás González: así es Ludmila Isabella y a qué se dedica

El jugador del Atlético de Madrid y la Selección Argentina, Nicolás González, está en pareja con la modelo e influencer Ludmila Isabella desde el año pasado. A qué se dedica la joven y cómo se conocieron.

Quién es la nueva novia de Nicolás González: así es Ludmila Isabella

Ludmila Isabella tiene 28 años y acumula una importante comunidad en Instagram, donde comparte contenido de moda y su vida cotidiana, ya que tiene más de 111 mil seguidores. La modelo ya era conocida, pero sumó notoriedad pública tras mostrarse junto al futbolista durante los festejos de Año Nuevo 2026 en Madrid, donde ambos celebraron muy enamorados con una lujosa cena de gala.

Ludmila Isabella es modelo e influencer, acumula más de 111 mil seguidores en Instagram

Sin embargo, Ludmila ya había formado parte del ámbito futbolístico en una etapa personal muy dura. Estuvo en pareja durante varios años con Lautaro "Laucha" Acosta, el histórico delantero de Lanús, con quien tiene un hijo llamado Benicio.

La relación terminó en 2023 cuando ella lo denunció públicamente y ante la Justicia por violencia de género, describiendo años de maltrato psicológico y físico. Hoy, superada esa etapa, construye una nueva historia junto a González en España.

Cómo se conocieron Ludmila Isabella y Nicolás González

El romance habría comenzado en Buenos Aires y se fue consolidando de a poco. González llegó a esta relación luego de separarse de Paloma Silberberg, su pareja de tres años, en medio de rumores de infidelidad, e incluso fue visto a los besos con una influencer catalana llamada Claudia Martínez. Sin embargo, ese vínculo no prosperó y fue Ludmila quien finalmente se quedó con su corazón.

De acuerdo a versiones cercanas a la pareja, el primer acercamiento entre Ludmila y Nicolás habría ocurrido en un boliche de la costanera porteña. La confirmación oficial llegó el 1° de enero de 2026, cuando ella publicó en sus redes fotos y videos de ambos celebrando juntos en Madrid: ella con un vestido de encaje rojo y él de traje negro, abrazados y besándose para recibir el año nuevo. Ahora, será Ludmila quien acompañe a Nicolás al Mundial Estados Unidos, México, Canadá 2026.