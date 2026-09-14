Yamaha abrió la reserva de la moto que revoluciona el mercado por su valor

Yamaha Motor Plan Argentina anunció la preventa en red de concesionarios oficiales del país. Con solo 100.000 pesos se puede reservar y señar la Crypton Finn, la moto que revoluciona el mercado.

{{{htmlAmp}}}

Las primeras 1.200 unidades señadas durante septiembre incluyen el primer servicio de mantenimiento sin cargo, y las entregas comienzan en octubre. De esta forma, Yamaha Motor Argentina abre la venta convencional de la nueva Crypton Finn 115 con un mecanismo de reserva simple: con una seña de $100.000 en cualquier concesionario oficial. Así el cliente asegura su unidad dentro de la primera tanda de entregas, de cupos limitados y prevista para octubre.

La Crypton Finn renueva uno de los modelos más elegidos por quienes usan la moto todos los días para trabajar, estudiar y moverse. La nueva generación llega con motor de 115cc con inyección electrónica, una tecnología que mejora la respuesta en frío, optimiza el consumo y reduce las necesidades de mantenimiento frente a los sistemas convencionales. Además, incorpora tablero digital, faros led y frenos UBS.

El lanzamiento se apoya en uno de los diferenciales más fuertes de la marca: 5 años de garantía oficial, un respaldo que acompaña al usuario durante toda la vida útil de la moto y que refuerza el compromiso de Yamaha con la confiabilidad y el valor de reventa de sus productos.

Las maneras de acceder a la Yamaha Crypton Finn

Venta convencional. Se reserva con una seña de $100.000 en cualquier concesionario oficial. El precio sugerido al público es de $3.690.000 y las entregas comienzan en octubre. Las primeras 1.200 unidades señadas durante septiembre incluyen el primer servicio de mantenimiento sin cargo. Las reservas de la venta convencional se toman desde hoy en toda la red de concesionarios oficiales Yamaha del país.

Más información en sitio web y en las redes oficiales de la marca.

Plan de Ahorro. La preventa exclusiva a través de Plan de Ahorro Yamaha permite acceder al modelo en 60 cuotas desde $74.299, sin necesidad de seña ni pago inicial. Es la alternativa para quienes priorizan la cuota mensual por sobre el tiempo de entrega.

Más información en sitio oficial de Plan de Ahorro.