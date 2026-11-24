El Volkswagen Vento continúa siendo uno de los sedanes más potentes que se pueden comprar actualmente en Argentina. Mientras gran parte del mercado se volcó hacia los SUV, Volkswagen mantiene vigente al modelo con una propuesta particularmente deportiva: el Vento GLI 350 TSI.

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A noviembre de 2026, esta es la única versión del Vento ofrecida oficialmente por Volkswagen Argentina. Llega importada desde México y combina un motor turbo de altas prestaciones con un equipamiento tecnológico y de seguridad considerablemente más completo que el de un sedán convencional.

Cuánto cuesta el Volkswagen Vento

El precio oficial sugerido durante noviembre de 2026 es de $76.447.450 para el Vento GLI 350 TSI DSG. El monto corresponde al valor de venta al público informado por Volkswagen Argentina, aunque el precio definitivo puede variar según concesionario, patentamiento y otros gastos de entrega.

Por sus características y precio, el modelo ocupa un nicho particular: es un sedán de una marca generalista, pero ofrece prestaciones cercanas a las de vehículos deportivos de segmentos superiores.

Motor 2.0 turbo y 230 CV

Debajo del capó está una de sus principales características.

El Vento GLI utiliza un motor naftero 2.0 TSI turboalimentado de cuatro cilindros y 1.984 cm³. Produce 230 CV y entrega un torque máximo de 350 Nm entre 1.500 y 4.600 rpm.

La única transmisión disponible es una automática DSG de siete velocidades y doble embrague, con levas detrás del volante y un modo Sport.

La potencia se transmite a las ruedas delanteras. A diferencia de algunos deportivos de mayor potencia, el Vento GLI no utiliza tracción integral.

También incorpora suspensión trasera independiente Multilink, suspensión delantera McPherson y frenos a disco en las cuatro ruedas.

Cuánto mide y qué capacidad tiene

El Vento mantiene las proporciones clásicas de un sedán mediano.

Mide 4,72 metros de largo, 1,80 metros de ancho y 1,46 metros de alto, mientras que la distancia entre ejes es de 2,686 metros.

El baúl tiene una capacidad de 510 litros, una cifra importante para viajes o uso familiar, y el tanque de combustible puede almacenar 50 litros.

Cómo es por dentro

Uno de los principales cambios de la generación actual aparece en el habitáculo.

Cuenta con un sistema multimedia VW Play Connect de 10 pulgadas, tablero digital Active Info Display, conexión inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto y cargador inalámbrico para celulares.

También incorpora techo panorámico, climatizador automático de dos zonas, acceso y arranque sin llave, volante deportivo con levas y asientos tapizados en cuero.

Los asientos delanteros ofrecen calefacción y ventilación, mientras que el asiento del conductor dispone de regulación eléctrica y memoria.

En el exterior se diferencia por sus paragolpes específicos GLI, detalles en rojo, doble salida de escape, iluminación LED y llantas de aleación de 18 pulgadas.

Un equipamiento de seguridad muy completo

Otro de los puntos fuertes está en las asistencias a la conducción.

El Volkswagen Vento GLI cuenta con seis airbags, control electrónico de estabilidad, frenos ABS y monitoreo de presión de los neumáticos.

A eso suma sistemas más avanzados como Travel Assist, control de velocidad crucero adaptativo con función Stop & Go, Lane Assist, detector de punto ciego, alerta de tránsito cruzado trasero y frenado autónomo de emergencia con detección de peatones.

También incorpora cámara de retroceso y sensores de estacionamiento delanteros y traseros.

El modelo obtuvo además cinco estrellas de Latin NCAP bajo el protocolo utilizado entre 2020 y 2025.

Un sedán con una orientación claramente deportiva

El Vento GLI no apunta simplemente a transportar cinco pasajeros. La combinación de sus 230 CV, los 350 Nm de torque, la caja DSG, la suspensión independiente y el equipamiento específico GLI lo convierte en uno de los pocos sedanes deportivos generalistas que todavía se venden en Argentina.

En resumen, en noviembre de 2026 el Volkswagen Vento GLI cuesta $76.447.450, ofrece un motor 2.0 turbo de 230 CV, caja automática DSG de siete velocidades, un baúl de 510 litros y un completo paquete de seguridad y tecnología.

Es, en definitiva, un auto pensado para quien todavía busca la comodidad y el espacio de un sedán, pero sin renunciar a prestaciones claramente deportivas.