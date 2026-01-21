Los 10 lanzamientos del mercado de autos en el 2026

El mercado automotor argentino atraviesa en 2026 uno de sus momentos más dinámicos de los últimos años. Con una oferta que se renueva en casi todos los segmentos, las automotrices apuestan a modelos más eficientes, con mayor tecnología y un diseño alineado a las tendencias globales. La electrificación, la llegada de nuevas marcas y la renovación de productos históricos redefinen las preferencias del público local y consolidan a 2026 como un año bisagra para la industria.

A continuación, los 10 lanzamientos más relevantes del año, analizados desde su mecánica, diseño y posicionamiento de precios, cerrando este recorrido con una mirada integral del mercado.

1. Toyota Yaris Cross

Toyota debuta en el segmento de SUV compactos con el Yaris Cross. Mide 4,31 m de largo, 1,77 m de ancho y 1,62 m de alto, con 2,62 m de distancia entre ejes. Ofrece una variante naftera con motor 1.5 Dual VVT-i de 106 CV y 138 Nm, acoplado a caja automática CVT, y una versión híbrida auto-recargable de 111 CV combinados con transmisión e-CVT. El consumo combinado del híbrido se sitúa en 3,9 l/100 km, mientras que la versión naftera homologa 6,0 l/100 km. Su diseño combina líneas angulosas con detalles SUV como llantas de hasta 18″ y faros full-LED, y el interior incluye pantalla táctil de 10″, Toyota Safety Sense completo y 6 airbags de serie. Precio según versión aún por anunciar.

2. Chevrolet Captiva PHEV

La nueva Captiva híbrida enchufable introduce tecnología PHEV en Argentina con potencia combinada de 204 CV y torque de 310 Nm. Su batería permite recorrer hasta 70-90 km en modo 100% eléctrico antes de que intervenga el motor térmico, con una carga rápida CCS2 de hasta 6,6 kW. El baúl tiene 532 litros y el equipamiento incluye pantalla táctil de 15,6″, panel digital de 8,8″, visión 360° y 6 airbags. Precio de lanzamiento: $52.740.900.

3. Honda WR-V

El nuevo WR-V apunta al segmento SUV compacto con un motor 1.5 i-VTEC de 121 CV y 145 Nm asociado a caja automática CVT con paddle shift. Su carrocería de aprox. 4,30 m de largo y 1,80 m de ancho ofrece un interior espacioso con paquete de seguridad Honda Sensing (incluye control crucero adaptativo, frenado con mitigación de colisión y asistencia de mantenimiento de carril), 6 airbags, cámara posterior y sensores. Precio de preventa cercano a $39.990.000.

4. Renault Boreal

Renault refuerza el segmento C con el Boreal, un SUV mediano de diseño más sofisticado que su antecesor y motorizaciones nafteras modernas (estimadas en torno a 1.3 turbo con más de 150 CV). Presenta buena dotación de confort y seguridad, con precios competitivos dentro del segmento aunque aún por confirmar.

5. Chevrolet Sonic (Nuevo)

Chevrolet revive el Sonic con estética tipo crossover. El motor 1.0 turbo entrega cifras de potencia cercanas a las exigidas por el segmento B-SUV, combinado con caja automática y un diseño con mayor altura libre al suelo y un interior tecnológico. Precio aún por anunciar.

6. BYD Shark

La pick-up híbrida BYD Shark representa la electrificación en el segmento más tradicional. Con diseño fuerte y mecánica híbrida que promete potencia intermedia con menor consumo que las variantes diésel clásicas, este modelo apunta a usuarios que buscan eficiencia sin sacrificar capacidad de carga. Precio superior a la media del segmento por tecnología.

7. Nissan Kait

El Nissan Kait mantiene un motor 1.6 naftero con caja CVT enfocado en eficiencia y uso cotidiano, ofreciendo un habitáculo adaptable y seguridad completa con asistencias electrónicas. Diseño sobrio y funcional, con precio competitivo para atraer a compradores de SUV compactos.

8. Volkswagen Golf GTI

El emblemático Golf GTI regresa con motor 2.0 TSI de alrededor de 265 CV (aproximado según estándares GTI globales) y transmisión DSG de doble embrague, combinando diseño deportivo clásico con un interior bien equipado y enfoque premium. Precio aspiracional para entusiastas.

9. Foton Tunland V9 y G7

Foton amplía su gama de pick-ups medianas con la Tunland V9 Ultimate y G7 Lite. Con propulsores turbodiésel robustos y versiones con tracción 4×4, estas camionetas combinan capacidades de remolque y carga con un diseño agresivo y equipamiento pensado para trabajo y ocio. Precios aproximados de $38-65 millones según versión.

10. Chery Arrizo 8 Super Hybrid

El Arrizo 8 híbrido enchufable suma voltaje al segmento de sedanes medianos con sistema híbrido combinado, diseño elegante y confort premium. Su sistema híbrido reduce consumos en ciudad y rutas, y lo posiciona como alternativa frente a SUV medianos, con precio alrededor de USD 34.000.