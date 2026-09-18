Cómo es el sistema de puntos en la Fórmula 1 en 2026: cuántos suman los 10 primeros

El sistema de puntos es fundamental para entender cómo se definen los campeonatos de pilotos y constructores de la Fórmula 1. En 2026, pese a la enorme transformación técnica que experimentó la categoría, el reparto principal se mantiene sin modificaciones.

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En cada Gran Premio, solamente los diez primeros pilotos que aparecen en la clasificación final obtienen puntos para el campeonato.

El reparto es el siguiente:

1°: 25 puntos

2°: 18 puntos

3°: 15 puntos

4°: 12 puntos

5°: 10 puntos

6°: 8 puntos

7°: 6 puntos

8°: 4 puntos

9°: 2 puntos

10°: 1 punto

Desde la posición 11 en adelante no se entregan unidades, independientemente de qué tan cerca haya terminado un piloto del décimo lugar.

Esto significa que ganar una carrera representa una ventaja considerable. Entre el primero y el segundo existen siete puntos de diferencia, mientras que entre segundo y tercero hay tres.

El sistema actual de 25 puntos para el ganador comenzó a utilizarse en 2010, cuando la categoría decidió ampliar hasta diez la cantidad de pilotos que podían sumar.

Hay otra particularidad importante en 2026: la vuelta rápida no entrega ningún punto adicional.

Entre 2019 y 2024, un piloto podía conseguir una unidad extra por registrar la vuelta más rápida del Gran Premio siempre que terminara dentro de los diez primeros. Esa regla fue eliminada a partir de 2025 y continúa fuera del reglamento.

Por lo tanto, en un Gran Premio convencional, el máximo que puede conseguir individualmente un piloto es de 25 puntos.

La situación cambia durante los fines de semana con carrera Sprint.

En 2026 hay seis eventos Sprint y esta competencia corta también entrega puntos. El ganador suma ocho, el segundo siete, el tercero seis y así sucesivamente hasta el octavo, que recibe una unidad.

Esto permite que un piloto pueda sumar hasta 33 puntos durante un mismo fin de semana si gana tanto la Sprint como el Gran Premio.

Todos estos resultados se acumulan para determinar el Campeonato Mundial de Pilotos. El competidor que termina la temporada con la mayor cantidad de puntos se convierte en campeón.

Para el Campeonato Mundial de Constructores se contabilizan los puntos obtenidos por los autos de cada equipo. Esto significa que colocar a ambos monoplazas entre los diez primeros puede resultar decisivo durante la temporada.

Además, el reglamento contempla repartos reducidos cuando un Gran Premio no alcanza determinada distancia debido, por ejemplo, a condiciones climáticas o una interrupción prolongada. Para entregar la totalidad de los puntos debe completarse al menos el 75% de la distancia programada.

De esta manera, aunque la Fórmula 1 estrenó en 2026 una de las mayores revoluciones reglamentarias de su historia reciente, el método básico para luchar por el campeonato sigue siendo fácil de entender: 25 puntos para ganar y premios para los diez primeros, con las Sprint como oportunidad adicional para aumentar la cuenta.